Евровидение-2013. Чем исполнители будут удивлять европейскую публику?

Конкурсанты из 39 стран, сотни человек творческой группы, чемоданы баснословных денег – всё это «Евровидение». Тысячи музыкальных экспертов из года в год дискутируют на тему этого музыкального конкурса. Кто-то по старинке пытается углядеть непревзойдённые вокальные данные исполнителей, а кто-то, ориентируясь на тенденции 21-го века, выбирает зрелище для души и глаз. Так или иначе, единой схемы удачного выступления на «Евровидении» давно не существует. Мало проникновенных слов и музыки, сведённых в качественную аранжировку. За 55 лет существования конкурса придуманы тысячи лазеек, ведущих к победе: привлечение именитых продюсеров, хореографов, имиджмейкеров и пиарщиков. Однако каждый год победителем становится лишь один. Чем планируют покорять европейскую публику конкурсанты «Евровидения-2013»?

Злата Огневич, представительница Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»

На сцену «Malmo Arena» девушку вынесет настоящий великан. Мужчина принесет Злату к так называемому «кругу силы», попав в который артистка получит сверхъестественную силу. Мужественный мужчина, по словам самой конкурсантки – воплощение образа внутреннего духа, который помогает воплотить мечту, несмотря на преграды, которые в песне символизируют дремучие леса и извилистые горные тропы.

Напомним, многие международные букмекерские конторы прогнозируют выход украинки в тройку победителей конкурса. По результатам жеребьевки Злата Огневич исполнит песню «Gravity» в первом полуфинале, который состоится в Мальмё 14 мая.

Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»

Белоруска будет удивлять не только номером на сцене в Мальмё, но и промопродукцией. На днях в Швецию отправят 500 литров водки, 400 коробок зефира, 1000 коробок мармелада и драже, 1000 шоколадок «Алёнка», 400 коробок конфет, 500 флешек и столько же курток-ветровок. Кроме конкурсной песни «Солео» на английском, русском и белорусском языках и трёх ремиксов в Швецию Ланская повезёт и свой дебютный англоязычный альбом, в которую вошли 17 композиций.

За всю историю белорусского участия в «Евровидении», что только не придумывали артисты. На белорусской вечеринке Анжелика Агурбаш встречала гостей салом и «гарэлкай», Руслан Алехно предлагал переодеться в фирменное нижнее бельё, Дима Колдун кормил колдунами, а Пётр Елфимов угощал мороженым и глазированными творожками. Алёна Ланская предложит собрать кубик-рубик Solayoh. На сцене «Malmo Arena» с артисткой будут находиться две бэк-вокалистки, три танцора – один из Германии, второй – из Словении, а третий, афроамериканец будет выступать и на потанцовке, и на бэк-вокале.

Алёна Ланская на конкурсе «Евровидение-2013» споёт в первом полуфинале 14 мая. Она выступит под номером 11.

Маргарет Бергер, представительница Норвегии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»

Девушка надеется, что её выступление в Мальмё поможет вернуть Норвегию в топ-10 конкурса. «В этом году Норвегия выступит как ей и подобает – с необычной песней, а не с каким-нибудь стандартным шлягером, – уверяет Маргарет. Не исключено, что на сцену «Malmo Arena» она выйдет в платье, которое сама называет смирительной рубашкой.

На «Евровидении-2013» Маргарет Бергер выступит во втором полуфинале, который состоится 16 мая.

Эммели де Форест, представительница Дании на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»

Эта девушка по данным международных букмекерских контор на «Евровидении» этого года одержит победу. В канун конкурса девушка представит на суд евровизийной публики свою музыкальную пластинку. На сцене «Malmo Arena» Эммели споёт босиком. Девушка надеется, что сцена в Мальмё будет для этого подходящей. В финале датского отбора девушка выступила в наряде от Паули Твиллинг. Как отмечает Эммели, её платье уникально: «юбка 1930-х годов, к которой снаружи пришита шаль 1920-х». Команда, готовящая артистку к «Евровидению», менять сценический образ не собирается. Драматизма композиции придаст флейта и барабаны.

Эммели де Форест выступит в первом полуфинале 14 мая.

Фарид Мамедов, представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»

Любимчик женщин Фарид Мамедов превратит выступление в Мальмё в фееричное шоу. Для достижения этой цели в команде с артистом работает греческий режиссёр-постановщик Фокас Евангелинос. За плечами режиссёра Евангелиноса – постановка незабываемых евровизийных номеров для Ани Лорак, Димы Билана, Сакиса Руваса, Елены Папаризу. «Это мое первое Евровидение за четыре последних года. Когда я услышал демо-версию «Hold Me», созданную Димитрисом, я ощутил что-то неописуемое! Позже, когда я увидел исполнение Фарида на сцене, все совпало в моей голове, и внезапно родилась идея для постановки. Это действительно уникальное и очень органичное сочетание исполнителя и песни», – отмечает режиссёр.

Фарид Мамедов с песней «Hold Me» выступит во втором полуфинале конкурса «Евровидение» в Мальмё 16 мая.

Дина Гарипова, представительница России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»

Во время выступления россиянки на евровизийной сцене шоу не будет. Команда Гариповой делает ставку на вокальные данные своей подопечной. Продюсеры считают, что главное достоинство Гариповой – её голос, поэтому евровизийный номер не предполагает грандиозного шоу с танцевальными элементами. Выступление будет очень скромным и грациозным. Уже 28 апреля на крыше одного из известных ресторанов Москвы пройдет уже ставшая традиционной pre-party «Евровидения», так называемые проводы конкурсантки в Мальмё. Основная цель вечеринки – создать атмосферу, царящую на самом конкурсе, сделать его доступным для всех желающих.

Дина Гарипова выступит в первом полуфинале под шестым номером.