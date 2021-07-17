Фестиваль стал трамплином, чтобы поехать на «Евровидение». Алёна Ланская о «Славянском базаре»

В фестивальном Витебске много звездных гостей, нам посчастливилось встретить одну из них – гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Здравствуйте, дорогие друзья. Всех приветствую в городе Витебске на долгожданном фестивале «Славянский базар». Мы можем не помнить каких-то деталей, но эмоции всегда у нас закрепляются Что самое любимое для вас на «Славянском базаре»? Может быть, люди, атмосфера, публика?

Алена Ланская:

Обратите внимание, где мы сейчас находимся – это традиционный город мастеров. И праздничная атмосфера остается всегда в памяти, ведь что самое главное для человека? Это эмоции. Мы можем со временем не помнить каких-то деталей, но эмоции, ощущения – они всегда у нас закрепляются. И, конечно же, Витебск – это уже родной город, потому что в 2011 году я победила на конкурсе молодых исполнителей. Тогда был 20-летний «Славянский базар», сегодня 30 лет мы отмечаем. Конечно же, на протяжении этого времени у меня была возможность (дай бог и останется) приезжать на фестиваль и принимать участие каждый год. «Славянский базар» лично для меня сыграл огромную роль» Что лично для вас значит «Славянский базар»?