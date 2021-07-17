Фестиваль стал трамплином, чтобы поехать на «Евровидение». Алёна Ланская о «Славянском базаре»

В фестивальном Витебске много звездных гостей, нам посчастливилось встретить одну из них – гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская.
В фестивальном Витебске много звездных гостей, нам посчастливилось встретить одну из них – гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Здравствуйте, дорогие друзья. Всех приветствую в городе Витебске на долгожданном фестивале «Славянский базар».
Что самое любимое для вас на «Славянском базаре»? Может быть, люди, атмосфера, публика?
Алена Ланская:
Обратите внимание, где мы сейчас находимся – это традиционный город мастеров. И праздничная атмосфера остается всегда в памяти, ведь что самое главное для человека? Это эмоции. Мы можем со временем не помнить каких-то деталей, но эмоции, ощущения – они всегда у нас закрепляются. И, конечно же, Витебск – это уже родной город, потому что в 2011 году я победила на конкурсе молодых исполнителей. Тогда был 20-летний «Славянский базар», сегодня 30 лет мы отмечаем. Конечно же, на протяжении этого времени у меня была возможность (дай бог и останется) приезжать на фестиваль и принимать участие каждый год.
Что лично для вас значит «Славянский базар»?
Алена Ланская:
«Славянский базар» лично для меня сыграл огромную роль. Во-первых, это была мечта моей жизни, когда в детстве, в юности смотрела, мне хотелось всегда хотелось выступить. И, конечно же, «Славянский базар» сыграл огромную роль в моем творческом восхождении и стал трамплином, чтобы в дальнейшем я поехала на «Евровидение», принимала участие в других международных конкурсах, фестивалях, представляла страну на многих международных фестивалях.
Этот «Славянский базар» юбилейный, 30-й. Помните свой самый первый фестиваль, как это было тогда и какие эмоции сейчас вы испытываете?
Алена Ланская:
Впервые я приехала на фестиваль в 2006 году и застала еще ту атмосферу, когда кафе «Маэстро» на третьем этаже еще было не застеклено. Там был такой свободный амфитеатр, свободное кафе, где только в пять утра начинали расходиться артисты, а ночью отдыхали, пели песни, веселились. Это определенная атмосфера. Потом уже, сейчас, все стало цивилизованно, уже крыша появилась на «Славянском базаре», но то время я застала, и оно тоже было уникальным, тоже было особенным и в нем есть определенная ностальгия.