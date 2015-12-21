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Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт

21 декабря 2015 13:55
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Конкурс, который поначалу был скромным показом моделей купальников, за свою 63-летнюю историю превратился в один из самых престижных конкурсов красоты на планете. На «Мисс Вселенная», как водится, каждый год – новый рекорд. Красавицы все выше, стройнее и, как справедливо отмечают поклонники форума красоты, почему-то все чаще брюнетки.

Первенство по количество титулов принадлежит США – представительницы государства становились победительницами 8 раз. Красавиц из Венесуэлы признавали лучшими 7 раз. На третьем месте с пятью победами разместились девушки из Пуэрто-Рико (государство, кстати, является зависимой от Штатов территорией). Замыкает ТОП-4 по количеству побед Швеция, на счету которой 3 победы.

Как за шесть десятилетий изменились стандарты красоты? Как менялась мода – в нашей фотоподборке.

Обладательницы титула «Мисс Вселенная» разных лет.

Год 1952

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-1

Арми Куусела, Финляндия.
18 лет, рост 165 см, вес 49 кг

Год 1953

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-3

Кристиан Мартель, Франция.
18 лет, рост 167 см.

Год 1954 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-5

Мириам Стивенсон, США.
21 год, рост 176 см.

Год 1955

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-7

Хиллеви Ромбин, Швеция (на фото в центре).
22 года, рост 170 см.

Год 1956

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-9

Кэрол Моррис, США.
20 лет, рост 170 см, параметры фигуры: 91,5 − 63,5 − 91.

Год 1957

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-11

Гладис Сендер, Перу.
19 лет, рост 170 см, параметры фигуры: 91,5 – 60 – 91,5.

Год 1958

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-13

Лус Марина Сулуага, Колумбия.
20 лет, рост 161 см. 

Год 1959

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-15

Акико Кодзима, Япония.
22 года, рост 170 см, параметры фигуры: 94−58−96.

Год 1960

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-17

Линда Бемент, США.
18 лет, рост 167 см.

Год 1961 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-19

Марлен Шмидт, Германия.
24 года, рост 173 см.

Год 1962

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-21

Норма Нолан, Аргентина.
24 года, рост 166 см. 

Год 1963

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-23

Йеда Мария Варгас, Бразилия.
19 лет, рост 167 см.

Год 1964 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-25

Коринна Тсопей, Греция.
20 лет, рост 173 см.

Год 1965

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-27

Aпасра Хонгсакула, Таиланд.
18 лет, рост 164 см.

Год 1966

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-29

Маргарета Арвидссон, Швеция.
21 год, рост 173 см.

Год 1967

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-31

Сильвия Луиза Хичкок, США.
21 год, рост 170 см. 

Год 1968

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-33

Марта Васконселлос, Бразилия.
20 лет, рост 172 см.

Год 1969

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-35

Глория Мария Диас, Филиппины.
18 лет, рост 165 см.

Год 1970 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-37

Марисоль Маларет, Пуэрто-Рико.
21 год, рост 173 см.

Год 1971

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-39

Георгина Риск, Ливан.
18 лет, рост 173 см, параметры фигуры: 89 – 61 – 89.

Год 1972

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-41

Керри Энн Уэллс, Австралия.
20 лет, рост 178 см.

Год 1973

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-43

Мария Маргарита Моран, Филиппины.
20 лет, рост 168 см.

Год 1974

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-45

Ампаро Муньос, Испания.
20 лет, рост 173 см.

Год 1975

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-47

Анна Мария Похтамо, Финляндия.
20 лет, рост 175 см.

Год 1976 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-49

Рина Мессингер, Израиль.
19 лет, рост 176 см, параметры фигуры: 90 – 60 – 90.

Год 1977

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-51

Джанель Комиссионг, Тринидад и Тобаго.
24 года, рост 179 см, параметры фигуры: 89 – 60 – 92. 

Год 1978

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-53

Маргарет Гардинер, ЮАР.
18 лет, рост 178 см.

Год 1979

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-55

Марица Сайалеро, Венесуэла.
18 лет, рост 173 см, параметры фигуры: 90 – 60 – 90.

Год 1980

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-57

Шон Уизерли, США.
20 лет, рост 173 см, параметры фигуры: 89 – 63 – 89.

Год 1981

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-59

Ирене Саэс, Венесуэла.
19 лет, рост 178 см.

Год 1982

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-61

Карен Диана Болдуин, Канада.
18 лет, рост 178 см.

Год 1983

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-63

Лорейн Даунс, Новая Зеландия.
19 лет, рост 174 см.

Год 1984

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-65

Ивонн Ридинг, Швеция.
21 год, рост 170 см.

Год 1985

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-67

Дебора Карти Деу, Пуэрто-Рико.
19 лет, рост 173 см.

Год 1986 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-69

Барбара Паласиос Tейде, Венесуэла.
22 года, рост 173 см.

Год 1987

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-71

Сесилия Болокко, Чили.
22 года, рост 173 см.

Год 1988

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-73

Порнтип Накирунканок, Таиланд.
20 лет, рост 173 см, параметры фигуры: 89 – 58 – 92.

Год 1989 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-75

Ангела Виссер, Нидерланды.
22 года, рост 175 см, параметры фигуры: 90 – 62 – 96.

Год 1990 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-77

на фото посередине

Мона Грудт, Норвегия.
19 лет, рост 178 см, параметры фигуры: 92 – 60 – 93.

Год 1991 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-79

Лупита Джонс, Мексика. 
22 года, рост 173 см.

Год 1992

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-81

Мишель МакЛин, Намибия.
19 лет, рост 184 см, параметры фигуры: 93 – 61 – 92.

Год 1993

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-83

Дайанара Торрес, Пуэрто-Рико.
19 лет, рост 174 см, параметры фигуры: 89 – 60 – 90.

Год 1994 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-85

Сушмита Сен, Индия.
18 лет, рост 175 см, параметры фигуры: 91 – 66 – 91.

Год 1995

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-87

Челси Смит, США.
21 год, рост 173 см, параметры фигуры: 90 – 60,5 – 90.

Год 1996 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-89

Йосеф Алисия Мачадо Фахардо, Венесуэла.
19 лет, рост 173 см.

Год 1997 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-91

Брук Махеалани Ли, США.
26 лет, рост 171 см, параметры фигуры: 90 – 59,3 – 94.

Год 1998

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-93

Венди Фитцвилльям, Тринидад и Тобаго.
25 лет, рост 183 см.

Год 1999

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-95

Мпуле Квелагобе, Ботсвана.
19 лет, рост 178 см, параметры фигуры: 91 – 59 – 92.

Год 2000

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-97

Лара Датта, Индия.
22 года, рост 173 см, параметры фигуры: 95 – 60,5 – 94,5.

Год 2001

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-99

Дениз Киньонес, Пуэрто-Рико.
20 лет, рост 178 см.

Год 2002 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-101

Оксана Фёдорова, Россия (от титула девушка отказалась).
24 года, рост 178 см, параметры фигуры: 88 – 64 – 93.

Год 2003

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-103

Амелия Вега, Республика Доминикана.
19 лет, рост 186 см, параметры фигуры: 88 – 60 – 90.

Год 2004 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-105

Дженнифер Хоукинс, Австралия.
21 год, рост 180 см, параметры фигуры: 99 – 62 – 92.

Год 2005 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-107

Наталья Глебова, Канада.
24 года, рост 180 см, параметры фигуры: 87 – 62 – 91.

Год 2006 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-109

Сулейка Ривера, Пуэрто-Рико.
18 лет, рост 175 см.

Год 2007 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-111

Риё Мори, Япония.
20 лет, рост 179 см, параметры фигуры: 89 – 59 – 90.

Год 2008 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-113

Дайана Мендоса, Венесуэла.
22 года, рост 178 см, параметры фигуры: 88 – 60 – 90.

Год 2009 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-115

Стефания Фернандес, Венесуэла.
19 лет, рост 178 см, параметры фигуры: 90 – 58 – 90.

Год 2010 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-117

Химена Наваррете, Мексика.
22 года, рост 174 см, параметры фигуры: 88 – 60 – 90.

Год 2011

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-119

Лейла Лопес, Ангола.
25 лет, рост 179 см, параметры фигуры: 89 – 60 – 90.

Год 2012 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-121

Оливия Калпо, США.
20 лет, рост 165 см.

Год 2013

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-123

Габриэла Ислер, Венесуэла.
25 лет, рост 181 см, параметры фигуры: 90 – 60 – 90.

Год 2014 

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-125

Паулина Вега, Колумбия.

22 года, рост 178 см, параметры фигуры: 95 – 70 – 95.

Год 2015

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт-127

Пиа Алонсо Вуртцбах, Филиппины.

26 лет, рост 173 см.

# Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Мода # Мисс мира

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