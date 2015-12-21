Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт

Конкурс, который поначалу был скромным показом моделей купальников, за свою 63-летнюю историю превратился в один из самых престижных конкурсов красоты на планете. На «Мисс Вселенная», как водится, каждый год – новый рекорд. Красавицы все выше, стройнее и, как справедливо отмечают поклонники форума красоты, почему-то все чаще брюнетки.

Первенство по количество титулов принадлежит США – представительницы государства становились победительницами 8 раз. Красавиц из Венесуэлы признавали лучшими 7 раз. На третьем месте с пятью победами разместились девушки из Пуэрто-Рико (государство, кстати, является зависимой от Штатов территорией). Замыкает ТОП-4 по количеству побед Швеция, на счету которой 3 победы.

Как за шесть десятилетий изменились стандарты красоты? Как менялась мода – в нашей фотоподборке.

Обладательницы титула «Мисс Вселенная» разных лет.

Год 1952