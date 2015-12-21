Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт

Конкурс, который поначалу был скромным показом моделей купальников, за свою 63-летнюю историю превратился в один из самых престижных конкурсов красоты на планете. На «Мисс Вселенная», как водится, каждый год – новый рекорд. Красавицы все выше, стройнее и, как справедливо отмечают поклонники форума красоты, почему-то все чаще брюнетки.
Первенство по количество титулов принадлежит США – представительницы государства становились победительницами 8 раз. Красавиц из Венесуэлы признавали лучшими 7 раз. На третьем месте с пятью победами разместились девушки из Пуэрто-Рико (государство, кстати, является зависимой от Штатов территорией). Замыкает ТОП-4 по количеству побед Швеция, на счету которой 3 победы.
Как за шесть десятилетий изменились стандарты красоты? Как менялась мода – в нашей фотоподборке.
Обладательницы титула «Мисс Вселенная» разных лет.
Год 1952
Арми Куусела, Финляндия.
18 лет, рост 165 см, вес 49 кг
Год 1953
Кристиан Мартель, Франция.
18 лет, рост 167 см.
Год 1954
Мириам Стивенсон, США.
21 год, рост 176 см.
Год 1955
Хиллеви Ромбин, Швеция (на фото в центре).
22 года, рост 170 см.
Год 1956
Кэрол Моррис, США.
20 лет, рост 170 см, параметры фигуры: 91,5 − 63,5 − 91.
Год 1957
Гладис Сендер, Перу.
19 лет, рост 170 см, параметры фигуры: 91,5 – 60 – 91,5.
Год 1958
Лус Марина Сулуага, Колумбия.
20 лет, рост 161 см.
Год 1959
Акико Кодзима, Япония.
22 года, рост 170 см, параметры фигуры: 94−58−96.
Год 1960
Линда Бемент, США.
18 лет, рост 167 см.
Год 1961
Марлен Шмидт, Германия.
24 года, рост 173 см.
Год 1962
Норма Нолан, Аргентина.
24 года, рост 166 см.
Год 1963
Йеда Мария Варгас, Бразилия.
19 лет, рост 167 см.
Год 1964
Коринна Тсопей, Греция.
20 лет, рост 173 см.
Год 1965
Aпасра Хонгсакула, Таиланд.
18 лет, рост 164 см.
Год 1966
Маргарета Арвидссон, Швеция.
21 год, рост 173 см.
Год 1967
Сильвия Луиза Хичкок, США.
21 год, рост 170 см.
Год 1968
Марта Васконселлос, Бразилия.
20 лет, рост 172 см.
Год 1969
Глория Мария Диас, Филиппины.
18 лет, рост 165 см.
Год 1970
Марисоль Маларет, Пуэрто-Рико.
21 год, рост 173 см.
Год 1971
Георгина Риск, Ливан.
18 лет, рост 173 см, параметры фигуры: 89 – 61 – 89.
Год 1972
Керри Энн Уэллс, Австралия.
20 лет, рост 178 см.
Год 1973
Мария Маргарита Моран, Филиппины.
20 лет, рост 168 см.
Год 1974
Ампаро Муньос, Испания.
20 лет, рост 173 см.
Год 1975
Анна Мария Похтамо, Финляндия.
20 лет, рост 175 см.
Год 1976
Рина Мессингер, Израиль.
19 лет, рост 176 см, параметры фигуры: 90 – 60 – 90.
Год 1977
Джанель Комиссионг, Тринидад и Тобаго.
24 года, рост 179 см, параметры фигуры: 89 – 60 – 92.
Год 1978
Маргарет Гардинер, ЮАР.
18 лет, рост 178 см.
Год 1979
Марица Сайалеро, Венесуэла.
18 лет, рост 173 см, параметры фигуры: 90 – 60 – 90.
Год 1980
Шон Уизерли, США.
20 лет, рост 173 см, параметры фигуры: 89 – 63 – 89.
Год 1981
Ирене Саэс, Венесуэла.
19 лет, рост 178 см.
Год 1982
Карен Диана Болдуин, Канада.
18 лет, рост 178 см.
Год 1983
Лорейн Даунс, Новая Зеландия.
19 лет, рост 174 см.
Год 1984
Ивонн Ридинг, Швеция.
21 год, рост 170 см.
Год 1985
Дебора Карти Деу, Пуэрто-Рико.
19 лет, рост 173 см.
Год 1986
Барбара Паласиос Tейде, Венесуэла.
22 года, рост 173 см.
Год 1987
Сесилия Болокко, Чили.
22 года, рост 173 см.
Год 1988
Порнтип Накирунканок, Таиланд.
20 лет, рост 173 см, параметры фигуры: 89 – 58 – 92.
Год 1989
Ангела Виссер, Нидерланды.
22 года, рост 175 см, параметры фигуры: 90 – 62 – 96.
Год 1990
на фото посередине
Мона Грудт, Норвегия.
19 лет, рост 178 см, параметры фигуры: 92 – 60 – 93.
Год 1991
Лупита Джонс, Мексика.
22 года, рост 173 см.
Год 1992
Мишель МакЛин, Намибия.
19 лет, рост 184 см, параметры фигуры: 93 – 61 – 92.
Год 1993
Дайанара Торрес, Пуэрто-Рико.
19 лет, рост 174 см, параметры фигуры: 89 – 60 – 90.
Год 1994
Сушмита Сен, Индия.
18 лет, рост 175 см, параметры фигуры: 91 – 66 – 91.
Год 1995
Челси Смит, США.
21 год, рост 173 см, параметры фигуры: 90 – 60,5 – 90.
Год 1996
Йосеф Алисия Мачадо Фахардо, Венесуэла.
19 лет, рост 173 см.
Год 1997
Брук Махеалани Ли, США.
26 лет, рост 171 см, параметры фигуры: 90 – 59,3 – 94.
Год 1998
Венди Фитцвилльям, Тринидад и Тобаго.
25 лет, рост 183 см.
Год 1999
Мпуле Квелагобе, Ботсвана.
19 лет, рост 178 см, параметры фигуры: 91 – 59 – 92.
Год 2000
Лара Датта, Индия.
22 года, рост 173 см, параметры фигуры: 95 – 60,5 – 94,5.
Год 2001
Дениз Киньонес, Пуэрто-Рико.
20 лет, рост 178 см.
Год 2002
Оксана Фёдорова, Россия (от титула девушка отказалась).
24 года, рост 178 см, параметры фигуры: 88 – 64 – 93.
Год 2003
Амелия Вега, Республика Доминикана.
19 лет, рост 186 см, параметры фигуры: 88 – 60 – 90.
Год 2004
Дженнифер Хоукинс, Австралия.
21 год, рост 180 см, параметры фигуры: 99 – 62 – 92.
Год 2005
Наталья Глебова, Канада.
24 года, рост 180 см, параметры фигуры: 87 – 62 – 91.
Год 2006
Сулейка Ривера, Пуэрто-Рико.
18 лет, рост 175 см.
Год 2007
Риё Мори, Япония.
20 лет, рост 179 см, параметры фигуры: 89 – 59 – 90.
Год 2008
Дайана Мендоса, Венесуэла.
22 года, рост 178 см, параметры фигуры: 88 – 60 – 90.
Год 2009
Стефания Фернандес, Венесуэла.
19 лет, рост 178 см, параметры фигуры: 90 – 58 – 90.
Год 2010
Химена Наваррете, Мексика.
22 года, рост 174 см, параметры фигуры: 88 – 60 – 90.
Год 2011
Лейла Лопес, Ангола.
25 лет, рост 179 см, параметры фигуры: 89 – 60 – 90.
Год 2012
Оливия Калпо, США.
20 лет, рост 165 см.
Год 2013
Габриэла Ислер, Венесуэла.
25 лет, рост 181 см, параметры фигуры: 90 – 60 – 90.
Год 2014
Паулина Вега, Колумбия.
22 года, рост 178 см, параметры фигуры: 95 – 70 – 95.
Год 2015
Пиа Алонсо Вуртцбах, Филиппины.
26 лет, рост 173 см.