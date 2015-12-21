Прямой эфир

«Всегда возможна человеческая ошибка»: организаторы конкурса «Мисс Вселенная-2015» извинились за конфуз

21 декабря 2015 13:17
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Новости США. Сразу двух королев красоты выбрали минувшей ночью в Лас-Вегасе.

Красавицу из Колумбии короновали, как выяснилось, ошибочно. В прямом эфире оплошность допустил ведущий.  

«Всегда возможна человеческая ошибка»: организаторы конкурса «Мисс Вселенная-2015» извинились за конфуз-1


Ариадна Гутиере из Колумбии 

Через несколько минут

ошибку исправили, объявив победительницей конкурса красоты филиппинку Пию Алонсо Вуртсбах.

«Всегда возможна человеческая ошибка»: организаторы конкурса «Мисс Вселенная-2015» извинились за конфуз-4


Пиа Алонсо Вуртцбах (справа)

Организаторы форума красоты принесли извинения красавицам из Колумбии и Филиппин, а также их родным и близким.

Организаторы «Мисс Вселенной»:
К сожалению, прямой эфир означает, что всегда возможна человеческая ошибка.

«Всегда возможна человеческая ошибка»: организаторы конкурса «Мисс Вселенная-2015» извинились за конфуз-7


Ведущий Стив Харви

Харви также принес извинения телезрителям за то, что разочаровал их. 

Стив Харви, ведущий: 
Я чувствую себя ужасно.

«Всегда возможна человеческая ошибка»: организаторы конкурса «Мисс Вселенная-2015» извинились за конфуз-10

Победительница конкурса Пиа Алонсо Вуртцбах призналась, что это было «очень нетрадиционным награждением».

Ставшая первой вице-мисс колумбийка Ариадна Гутьеррес заявила, что не таит зла на ведущего,

«Всегда возможна человеческая ошибка»: организаторы конкурса «Мисс Вселенная-2015» извинились за конфуз-13

который ошибочно ее короновал, и подчеркнула, что «все имеет свою причину». Красавица рассказала, что несказанно рада и второму место на таком престижном конкурсе красоты.


Пиа Алонсо Вуртцбах и Ариадна Гутьеррес

Пользователи социальных сетей остаются непреклонными. Они не могут понять, как «такое могло произойти».

Всего за несколько минут пользователи заполнили Интернет фотожабами, высмеивающими ошибку комедийного актера.

«Всегда возможна человеческая ошибка»: организаторы конкурса «Мисс Вселенная-2015» извинились за конфуз-16

Президент Колумбии Хуан Мануэль Санчес, в свою очередь, выступил в поддержку своей соотечественницы. На своей странице в социальной сети политик сообщил, что Гутьеррес и останется для их страны главной красавицей Вселенной.

Хуан Мануэль Сантос (в микроблоге Twitter):

Ариадна Гутьеррес, для нас ты продолжаешь оставаться «Мисс Вселенной»! Мы очень гордимся тобой.

# Фотофакт # Мода # Мисс мира # Пиа Алонсо Вуртцбах # Ариадна Гутьеррес

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