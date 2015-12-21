«Всегда возможна человеческая ошибка»: организаторы конкурса «Мисс Вселенная-2015» извинились за конфуз

Новости США. Сразу двух королев красоты выбрали минувшей ночью в Лас-Вегасе. Красавицу из Колумбии короновали, как выяснилось, ошибочно. В прямом эфире оплошность допустил ведущий.



Ариадна Гутиере из Колумбии

Через несколько минут ошибку исправили, объявив победительницей конкурса красоты филиппинку Пию Алонсо Вуртсбах.



Пиа Алонсо Вуртцбах (справа)

Организаторы форума красоты принесли извинения красавицам из Колумбии и Филиппин, а также их родным и близким. Организаторы «Мисс Вселенной»:

К сожалению, прямой эфир означает, что всегда возможна человеческая ошибка.



Ведущий Стив Харви

Харви также принес извинения телезрителям за то, что разочаровал их. Стив Харви, ведущий:

Я чувствую себя ужасно.

Победительница конкурса Пиа Алонсо Вуртцбах призналась, что это было «очень нетрадиционным награждением». Ставшая первой вице-мисс колумбийка Ариадна Гутьеррес заявила, что не таит зла на ведущего,

который ошибочно ее короновал, и подчеркнула, что «все имеет свою причину». Красавица рассказала, что несказанно рада и второму место на таком престижном конкурсе красоты.





Пиа Алонсо Вуртцбах и Ариадна Гутьеррес



Пользователи социальных сетей остаются непреклонными. Они не могут понять, как «такое могло произойти».

Всего за несколько минут пользователи заполнили Интернет фотожабами, высмеивающими ошибку комедийного актера.