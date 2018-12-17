Мисс Вселенная-2018. Победительница конкурса в 7 фотографиях

Обладательницей титула «Мисс Вселенная-2018» стала Катриона Грей, представительница Филиппин. Девушке 24 года. Красавица занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, является волонтером в некоммерческой организации.

За Катрионой в Instagram наблюдают более миллиона подписчиков.

В этом году во время подготовки к финалу форума не обошлось без скандалов. На неделе обладательницу титула «Мисс США» Сару Роуз Саммерс запечатлели на видео в момент, когда она издевалась над конкурентками из Камбоджи и Вьетнама за то, что они не говорят по-английски.

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«Мисс Вселенная» – самый престижный международный конкурс красоты, который проводится с 1952 года. Он входит в так называемую «Большую четверку».

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Какими качествами нужно обладать, чтобы участвовать в этом конкурсе? Возраст участницы должен быть от 18 до 28 лет. Девушка не должна быть замужем, а также состоять в гражданском браке. Нельзя иметь детей. Важно отсутствие судимости. Больше о конкурсе здесь.

Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»?