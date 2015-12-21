Прямой эфир

Мисс Вселенная-2015. 26-летняя красавица из Филиппин – победительница конкурса

21 декабря 2015 03:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В Лас-Вегасе короновали самую красивую девушку планеты. Диадема с драгоценными камнями стоимостью 300 тысяч долларов и титул «Мисс Вселенная-2015» достались Пиа Алонсо Вуртцбах, красавице из Филиппин

Мисс Вселенная-2015. 26-летняя красавица из Филиппин – победительница конкурса-1

На форуме красоты в этом году не без курьезов.

Ведущий конкурса, объявляя победительницу, назвал колумбийку Ариадну Гутьеррес. Девушке вручили ленту с надписью «Мисс Вселенная» и надели на нее корону. Красавица несколько секунд позировала на камеры, а информагентства успели сообщить об очередной победе Колумбии на конкурсе красоты.

Мисс Вселенная-2015. 26-летняя красавица из Филиппин – победительница конкурса-4


«Мисс Вселенная-2014» Паулина Вега (в центре) снимает корону с «Мисс Колумбия» Ариадна Гутьеррес (слева). Фото: AP Photo/John Locher

После чего ведущий Стив Харви извинился, заявив, что неправильно прочитал имя в конверте. Корону с колумбийской красавицы сняли и вручили настоящей победительнице – филиппинке. 

Мисс Вселенная-2015. 26-летняя красавица из Филиппин – победительница конкурса-7


Пиа Алонсо Вуртцбах

Красавице из Филиппин 26 лет. Она востребованная модель, актриса и телеведущая. Родилась будущая «Мисс Вселенная» в Штутгарте (Германия), ее детство прошло в провинции Кагаян (Филиппины).

Актерская карьера Пии началась рано. Девочке было 11, когда она получила роль в кино. Красавица, которая является к тому же и профессиональным кулинаром (девушка изучала кулинарное искусство в Азии), сейчас пытается реализовать себя на журналистском поприще. 

Мисс Вселенная-2015. 26-летняя красавица из Филиппин – победительница конкурса-10


Пиа Алонсо Вуртцбах

Первая красавица традиционно получает драгоценную корону и право бесплатно проживать в течение года в шикарных апартаментах в Нью-Йорке. Между тем, она обязана участвовать в благотворительных мероприятиях от имени Miss Universe Organization. 

Мисс Вселенная-2015. 26-летняя красавица из Филиппин – победительница конкурса-13

Конкурс, который поначалу был скромным показом моделей купальников, за свою 63-летнюю историю превратился в один из самых престижных конкурсов красоты на планете.


Дональд Трамп и первые красавицы 

С 1996 года правами на конкурс совместно владели американский миллиардер, кандидат в президенты США Дональд Трамп и телекомпания NBC. Однако в сентябре этого года Трамп выкупил у телекомпании NBC Universal 51 % акций компании Miss Universe Organization, став ее единоличным владельцем. А буквально через несколько дней заявил о продаже компании.

Трамп о красоте и конкурсах красоты в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые» (смотреть здесь). 

Мисс Вселенная-2015. 26-летняя красавица из Филиппин – победительница конкурса-16


В конкурсе «Мисс Вселенная-2015» участие принимали 80 красавиц 

На «Мисс Вселенная», как водится, каждый год – новый рекорд. Красавицы все выше, стройнее и, как справедливо отмечают поклонники форума красоты, почему-то все чаще брюнетки.

Первенство по количеству титулов принадлежит США – представительницы государства становились победительницами 8 раз. Красавиц из Венесуэлы признавали лучшими 7 раз. На третьем месте с пятью победами разместились девушки из Пуэрто-Рико (государство, кстати, является зависимой от Штатов территорией). Замыкает ТОП-4 по количеству побед Швеция, на счету которой 3 победы.

Как за шесть десятилетий изменились стандарты красоты? Как менялась мода – в нашей фотоподборке. Смотреть здесь

# Фотофакт # Мода # Мисс мира # Пиа Алонсо Вуртцбах

Другие новости рубрики

Все новости
Впервые за 43 года в Ираке выбрали королеву красоты
20 декабря 2015 17:53

Впервые за 43 года в Ираке выбрали королеву красоты

Красавица из России Владислава Евтушенко на конкурсе «Мисс Вселенная-2015»
20 декабря 2015 14:31

Красавица из России Владислава Евтушенко на конкурсе «Мисс Вселенная-2015»

«Просто нет слов»: вице-мисс мира россиянка София Никитчук поблагодарила за поддержку
20 декабря 2015 13:15

«Просто нет слов»: вице-мисс мира россиянка София Никитчук поблагодарила за поддержку