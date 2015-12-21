Мисс Вселенная-2015. 26-летняя красавица из Филиппин – победительница конкурса

Новости США. В Лас-Вегасе короновали самую красивую девушку планеты. Диадема с драгоценными камнями стоимостью 300 тысяч долларов и титул «Мисс Вселенная-2015» достались Пиа Алонсо Вуртцбах, красавице из Филиппин.

На форуме красоты в этом году не без курьезов. Ведущий конкурса, объявляя победительницу, назвал колумбийку Ариадну Гутьеррес. Девушке вручили ленту с надписью «Мисс Вселенная» и надели на нее корону. Красавица несколько секунд позировала на камеры, а информагентства успели сообщить об очередной победе Колумбии на конкурсе красоты.



«Мисс Вселенная-2014» Паулина Вега (в центре) снимает корону с «Мисс Колумбия» Ариадна Гутьеррес (слева). Фото: AP Photo/John Locher

После чего ведущий Стив Харви извинился, заявив, что неправильно прочитал имя в конверте. Корону с колумбийской красавицы сняли и вручили настоящей победительнице – филиппинке.



Пиа Алонсо Вуртцбах

Красавице из Филиппин 26 лет. Она востребованная модель, актриса и телеведущая. Родилась будущая «Мисс Вселенная» в Штутгарте (Германия), ее детство прошло в провинции Кагаян (Филиппины). Актерская карьера Пии началась рано. Девочке было 11, когда она получила роль в кино. Красавица, которая является к тому же и профессиональным кулинаром (девушка изучала кулинарное искусство в Азии), сейчас пытается реализовать себя на журналистском поприще.



Пиа Алонсо Вуртцбах

Первая красавица традиционно получает драгоценную корону и право бесплатно проживать в течение года в шикарных апартаментах в Нью-Йорке. Между тем, она обязана участвовать в благотворительных мероприятиях от имени Miss Universe Organization.

Конкурс, который поначалу был скромным показом моделей купальников, за свою 63-летнюю историю превратился в один из самых престижных конкурсов красоты на планете.





Дональд Трамп и первые красавицы

С 1996 года правами на конкурс совместно владели американский миллиардер, кандидат в президенты США Дональд Трамп и телекомпания NBC. Однако в сентябре этого года Трамп выкупил у телекомпании NBC Universal 51 % акций компании Miss Universe Organization, став ее единоличным владельцем. А буквально через несколько дней заявил о продаже компании. Трамп о красоте и конкурсах красоты в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые» (смотреть здесь).



В конкурсе «Мисс Вселенная-2015» участие принимали 80 красавиц