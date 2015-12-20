Впервые за 43 года в Ираке выбрали королеву красоты

Победительницей стала 20-летняя Шальма Абдельрахман. Девушка заявила, что будет использовать свою известность, чтобы продвигать образовательные инициативы, а особое внимание уделит беженцам. Шальма Абдельрахман: Я очень счастлива, что Ирак движется вперед. Благодаря конкурсу на лицах многих иракцев сегодня появились улыбки.

Новости Ирака. Впервые за более чем четыре десятилетия в Ираке провели конкурс красоты «Мисс Ирак».

Photograph: Ahmed Saad/Reuters Конкурс прошел в Багдаде, его организаторы постарались провести форум красоты в соответствии с международными требованиями. Отсутствовало только дефиле в купальниках.

Самую красивую девушку Ирака планировали выбрать еще в октябре, но мероприятие пришлось перенести из-за угроз в адрес организаторов и участниц. Опасаясь за свою жизнь, еще до финала от дальнейшего участия отказались две девушки.

Последний раз этот форум красоты в республике проходил в 1972 году. В первый и последний раз представительница Ирака участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная» в том же, 1972 году. Тогда девушку осудила мусульманская община, назвав конкурс «сатанинским действием».