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Впервые за 43 года в Ираке выбрали королеву красоты

20 декабря 2015 17:53
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Новости Ирака. Впервые за более чем четыре десятилетия в Ираке провели конкурс красоты «Мисс Ирак».

Победительницей стала 20-летняя Шальма Абдельрахман. Девушка заявила, что будет использовать свою известность, чтобы продвигать образовательные инициативы, а особое внимание уделит беженцам.

Шальма Абдельрахман:
Я очень счастлива, что Ирак движется вперед. Благодаря конкурсу на лицах многих иракцев сегодня появились улыбки.

Впервые за 43 года в Ираке выбрали королеву красоты-1


Photograph: Ahmed Saad/Reuters

Конкурс прошел в Багдаде, его организаторы постарались провести форум красоты в соответствии с международными требованиями. Отсутствовало только дефиле в купальниках.

Самую красивую девушку Ирака планировали выбрать еще в октябре, но мероприятие пришлось перенести из-за угроз в адрес организаторов и участниц. Опасаясь за свою жизнь, еще до финала от дальнейшего участия отказались две девушки.

Последний раз этот форум красоты в республике проходил в 1972 году. В первый и последний раз представительница Ирака участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная» в том же, 1972 году. Тогда девушку осудила мусульманская община, назвав конкурс «сатанинским действием».

# Фотофакт # Мода # Мисс мира # Шальма Абдельрахман

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