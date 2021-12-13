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Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала девушка из Индии

13 декабря 2021 08:32
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Новости Израиля. Представительница Индии стала победительницей 70-го юбилейного конкурса «Мисс Вселенная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала девушка из Индии-1

21-летняя Харнааз Сандху выиграла состязание, которое прошло в израильском Эйлате. Несколько слов о самой красивой в мире девушке: она модель и актриса. Кроме того активно занимается общественной деятельностью – выступает за расширение прав женщин и за защиту климата. Теперь ей предстоит переезд в Нью-Йорк, где она ближайший год будет заниматься благотворительностью.  

# Конкурс красоты # Харнааз Сандху # Фотофакт

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