Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала девушка из Индии

Новости Израиля. Представительница Индии стала победительницей 70-го юбилейного конкурса «Мисс Вселенная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Представительница Индии стала победительницей 70-го юбилейного конкурса «Мисс Вселенная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
21-летняя Харнааз Сандху выиграла состязание, которое прошло в израильском Эйлате. Несколько слов о самой красивой в мире девушке: она модель и актриса. Кроме того активно занимается общественной деятельностью – выступает за расширение прав женщин и за защиту климата. Теперь ей предстоит переезд в Нью-Йорк, где она ближайший год будет заниматься благотворительностью.