Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала девушка из Индии

21-летняя Харнааз Сандху выиграла состязание, которое прошло в израильском Эйлате. Несколько слов о самой красивой в мире девушке: она модель и актриса. Кроме того активно занимается общественной деятельностью – выступает за расширение прав женщин и за защиту климата. Теперь ей предстоит переезд в Нью-Йорк, где она ближайший год будет заниматься благотворительностью.