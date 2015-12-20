Красавица из России Владислава Евтушенко на конкурсе «Мисс Вселенная-2015»
Новости России. 19-летняя Владислава Евтушенко, красавица из Читы, сегодня вечером будет бороться за титул престижного конкурса «Мисс Вселенная». Имя самой красивой девушки мир узнает глубокой ночью.
Источник фото: facebook.com/MissUniverse/
Напомним,
80 девушек начали борьбу за заветную корону еще 16 декабря, в финал пройдут только 15 участниц.
22-летняя россиянка сталa вице-мисс мира. ФОТО здесь
Владислава Евтушенко предстанет в конкурсе народных костюмов в костюме жар-птицы из русских сказок. Наряд, отличающийся от традиционных сарафана и кокошника, придумал дизайнер Глеб Винокуров.
Вечернее платье для русской красавицы создавал модный дом Игоря Чапурина.
По результатам предварительного смотра – дефиле в вечерних платьях и конкурса купальников – россиянка входит в ТОП-15 участниц. Но все может круто измениться в финале.
На фото Владислава Евтушенко. Источник фото: missuniverse.com
На своих страницах в социальных сетях Владислава рассказывает о том, что происходит за кулисами конкурса. Девушка говорит, что понимает:
«на конкурсе такого уровня не всё зависит от меня, но, тем не менее, – это не мешает мне верить в Чудо»!
Рост Владиславы 173 см, параметры фигуры 84-58-89.
Конкурс, который поначалу был скромным показом моделей купальников, за свою 63-летнюю историю превратился в один из самых престижных конкурсов красоты на планете. На «Мисс Вселенная», как водится, каждый год – новый рекорд. Красавицы все выше, стройнее и, как справедливо отмечают поклонники форума красоты, почему-то все чаще брюнетки.
Первенство по количество титулов принадлежит США – представительницы государства становились победительницами 8 раз. Красавиц из Венесуэлы признавали лучшими 7 раз. На третьем месте с пятью победами разместились девушки из Пуэрто-Рико (государство, кстати, является зависимой от Штатов территорией). Замыкает ТОП-4 по количеству побед Швеция, на счету которой 3 победы.
Как за шесть десятилетий изменились стандарты красоты? Как менялась мода – в нашей фотоподборке. Смотреть здесь.