Красавица из России Владислава Евтушенко на конкурсе «Мисс Вселенная-2015»

Новости России. 19-летняя Владислава Евтушенко, красавица из Читы, сегодня вечером будет бороться за титул престижного конкурса «Мисс Вселенная». Имя самой красивой девушки мир узнает глубокой ночью.





Источник фото: facebook.com/MissUniverse/

Напомним,

80 девушек начали борьбу за заветную корону еще 16 декабря, в финал пройдут только 15 участниц. 22-летняя россиянка сталa вице-мисс мира. ФОТО здесь

Владислава Евтушенко предстанет в конкурсе народных костюмов в костюме жар-птицы из русских сказок. Наряд, отличающийся от традиционных сарафана и кокошника, придумал дизайнер Глеб Винокуров.

Вечернее платье для русской красавицы создавал модный дом Игоря Чапурина.

По результатам предварительного смотра – дефиле в вечерних платьях и конкурса купальников – россиянка входит в ТОП-15 участниц. Но все может круто измениться в финале.