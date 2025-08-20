55,6% поляков считает, что правительство не справляется со своей работой – соцопрос

Падением своих доходов недовольны и поляки. И считают, что виновны во всех бедах и трудностях сегодняшней жизни в Польше именно власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По крайней мере об этом говорят сухие цифры. Так, по данным последнего соцопроса, более половины жителей страны, а именно 55,6 % уверены, что правительство не справляется со своей работой.

Кабинет министров Туска умудрился за короткий срок – всего за каких-то два года – уронить свой рейтинг до рекордной отметки, побив январское достижение в 54 %. Своими решениями и их последствиями они явно раздражают поляков. Только за один месяц количество недовольных правительством выросло более чем на 5 %. Согласно опросу, людей раздражает именно непрофессионализм министров, их неумение принимать грамотные решения и, как следствие, делать жизнь поляков тяжелее. Пессимистические настроения начинают царить и в лагере приверженцев нынешнего Кабинета министров. Таких, кто положительно оценивает его работу, согласно последнему опросу, всего 23,5 %. Только за месяц их количество сократилось на 2,5 %. Такие данные можно считать своеобразной черной меткой для премьера Туска и его подчиненных.