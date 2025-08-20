Белорусы стали бронзовыми призёрами открытого Кубка России по пулевой стрельбе

На пьедестале оказался наш смешанный дуэт. В упражнении из пневматического пистолета на 10 метров Владимир Шолохов и Надежда Леоновец в дуэли за третье место были точнее Софьи Никулиной и Егора Моисеева. Всего по итогам турнира отечественные спортсмены завоевали 9 наград, из них две наивысшей пробы. Победителями стала мужская команда пистолетчиков и винтовочница Мария Мартынова. Также в активе одно серебро и 6 бронз.