Яркие фото участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019»

Новости США. Мисс Вселенной-2019 стала представительница Южно-Африканской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26-летняя девушка активно выступает против насилия. На родине она также известна кампанией против гендерного неравенства.

В 68-м международном конкурсе красоты, который проходил в американском городе Атланта, участвовали 90 девушек. Второе и третье почетные места заняли представительницы Пуэрто-Рико и Мексики.