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Яркие фото участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019»

09 декабря 2019 10:33
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Новости США. Мисс Вселенной-2019 стала представительница Южно-Африканской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркие фото участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019»-1

26-летняя девушка активно выступает против насилия. На родине она также известна кампанией против гендерного неравенства.

В 68-м международном конкурсе красоты, который проходил в американском городе Атланта, участвовали 90 девушек. Второе и третье почетные места заняли представительницы Пуэрто-Рико и Мексики.

Яркие фото участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019»-4

Яркие фото участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019»-6

Яркие фото участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019»-8

Яркие фото участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019»-10

# Конкурс красоты # Зозибини Тунци # Фотофакт

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