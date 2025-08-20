Гомель готовится принять Евро-Азиатский Кубок Дружбы по хоккею с участниками из трёх стран

Кроме хозяев льда, на первом этапе турнира сыграют «Витебск», чемпион Казахстана «Арлан» и воскресенский «Химик», который выступает в ВХЛ. Участие в решающем раунде уже гарантировали себе прошлогодние чемпионы Экстралиги и ВХЛ – «Юность» и «Торпедо-Горький». В матче-открытии встретятся «Витебск» и «Намад». Старт противостояния в 13:45.

Евгений Соломонов, нападающий ХК «Витебск»:

Впечатления, конечно, всегда позитивные. Приехать на международный турнир всегда приятно, именно осознавать ту ответственность, которая сейчас лежит перед «Витебском» и вообще представлением белорусского хоккея. Это вызывает всегда чувство гордости. У нас идет работа, с начала предсезонки каждая игра важна, каждый турнир важен. Амбициозно, у нас других задач нет. Если у нас спортсмены думают о другом, то им не месте в нашем коллективе. Поэтому у нас собраны ребята, которые прекрасно понимают, для чего они здесь, какая ответственность и какой нужен результат именно этому клубу.

Команды, которые займут первое и второе места, получат право сыграть в «Финале четырех», он пройдет 10 и 11 января 2026 года в Минске.