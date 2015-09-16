Прямой эфир

Миллиардер Дональд Трамп продал конкурс «Мисс Вселенная»

16 сентября 2015 16:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Дональд Трамп больше не у руля одного из самых престижных конкурсов красоты.

Миллиардер и кандидат в президенты США продал организацию «Мисс Вселенная» продюсерскому агентству WME/IMG. Сумма сделки не разглашается.

Предполагаемая сумма – в диапазоне от 5 до 25 млн долларов.

Все началось с того, что сеть NBC отказалась транслировать конкурс из-за резких высказываний миллиардера о нелегальных мигрантах. Бизнесмен решил вопрос радикально: выкупил у NBC 51% конкурса и продал конкурс.

Напомним, проектом «Мисс Вселенная» Дональд Трамп руководил 13 лет. Конкурс транслировался в 190 странах мира. Его аудитория составляет около 500 млн человек.

Трамп о красоте и конкурсах красоты в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые» (смотреть здесь). 

# общество # Конкурс красоты # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Вилейка примет областные «Дожинки» Минского региона
16 сентября 2015 14:47

Вилейка примет областные «Дожинки» Минского региона

Сотрудницы Научной библиотеки БНТУ Ольга Вовк и Виктория Шевцова в программе «УТРО»
16 сентября 2015 08:30

Сотрудницы Научной библиотеки БНТУ Ольга Вовк и Виктория Шевцова в программе «УТРО»

Конференция по правовым стандартам, системе соглашений и конвенций Совета Европы проходит в Беларуси
16 сентября 2015 07:30

Конференция по правовым стандартам, системе соглашений и конвенций Совета Европы проходит в Беларуси