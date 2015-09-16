Миллиардер Дональд Трамп продал конкурс «Мисс Вселенная»

Новости США. Дональд Трамп больше не у руля одного из самых престижных конкурсов красоты.



Миллиардер и кандидат в президенты США продал организацию «Мисс Вселенная» продюсерскому агентству WME/IMG. Сумма сделки не разглашается.

Предполагаемая сумма – в диапазоне от 5 до 25 млн долларов.

Все началось с того, что сеть NBC отказалась транслировать конкурс из-за резких высказываний миллиардера о нелегальных мигрантах. Бизнесмен решил вопрос радикально: выкупил у NBC 51% конкурса и продал конкурс.

Напомним, проектом «Мисс Вселенная» Дональд Трамп руководил 13 лет. Конкурс транслировался в 190 странах мира. Его аудитория составляет около 500 млн человек.