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«Просто нет слов»: вице-мисс мира россиянка София Никитчук поблагодарила за поддержку

20 декабря 2015 13:15
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Новости России. 22-летняя уральская красавица София Никитчук уверяет, что совершенно не расстроилась, когда ей не досталась заветная корона.

Как написала София в Instagram, после конкурса она чувствует себя самым счастливым человеком. 

«Просто нет слов»: вице-мисс мира россиянка София Никитчук поблагодарила за поддержку-1

Запись Софии Никитчук в Instagram

Напомним, представительница России завоевала титул первой вице-мисс на «Мисс мира», одном из самых престижных конкурсов планеты.

За заветную корону на конкурсе «Мисс мира» в китайском городе Санья боролось 115 красавиц из самых разных уголков мира. 

«Просто нет слов»: вице-мисс мира россиянка София Никитчук поблагодарила за поддержку-3

Победу одержала красавица из Испании Мирейя Лалагуна ( больше фото здесь). 

# Мода # Терроризм # Мисс мира

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