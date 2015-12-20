«Просто нет слов»: вице-мисс мира россиянка София Никитчук поблагодарила за поддержку

Новости России. 22-летняя уральская красавица София Никитчук уверяет, что совершенно не расстроилась, когда ей не досталась заветная корона.
Как написала София в Instagram, после конкурса она чувствует себя самым счастливым человеком.
Новости России. 22-летняя уральская красавица София Никитчук уверяет, что совершенно не расстроилась, когда ей не досталась заветная корона.
Как написала София в Instagram, после конкурса она чувствует себя самым счастливым человеком.
Запись Софии Никитчук в Instagram
Напомним, представительница России завоевала титул первой вице-мисс на «Мисс мира», одном из самых престижных конкурсов планеты.
За заветную корону на конкурсе «Мисс мира» в китайском городе Санья боролось 115 красавиц из самых разных уголков мира.
Победу одержала красавица из Испании Мирейя Лалагуна ( больше фото здесь).