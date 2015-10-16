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Костюм для Хэллоуина: варианты нарядов в трехминутном видео

16 октября 2015 15:44
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Создатели проекта «100 лет красоты» представили свое видение того, как менялись костюмы для Хэллоуина. В трехминутном видео продемонстрирована столетняя эволюция нарядов для этого праздника.

Основная идея костюмов для Хэллоуина в представлениях организаторов съемки – удачно спародировать тренды поп-культуры того или иного десятилетия. 

На глазах у зрителей команда профессионалов – среди которых визажисты, стилисты и парикмахеры – наряжают девушку то ведьмой, то Минни Маус, то преступницей Бонни. В некоторых образах угадываются популярные медийные персоны, Бритни Спирс и Ким Кардашьян, например.

Как смастерить костюм из того, что найдется в шкафу, знает дизайнер Денис Наливка. Подробнее здесь.

Вопрос второй: как самостоятельно сделать подходящий макияж? Скелет, как известно, один из самых популярных образов для Хэллоуина. Визажист и бьюти-блогер Татьяна Владимирова задолго до самого праздника начала рассказывать своим подписчикам, как в самую темную ночь года быть неотразимой, точнее, быть «неотразимым скелетом» на вечеринке (смотреть здесь). 

# Красота # Фотофакт # Мода # Татьяна Владимирова

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