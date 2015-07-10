Поклонники не оценили новую фотосессию Ким Кардашьян

Автор идеи – супруг Кардашьян рэпер Канье Уэст. Он стилизовал съемку в живописном местечке Шато Де Абмлевилль во Франции. Фотограф Юрген Теллер работал под чутким руководством Канье, а Ким беспрекословно выполняла все указания супруга.

По словам Кардашьян, она снимается в подобных фотосессиях, чтобы не зацикливаться на своей болезни, у нее кожное заболевание псориаз. Ким очень зависима от мнения супруга и не скрывает это.

Ким Кардашьян:

Раньше я носила много яркого, цветного, очень сексуального. А Канье в самом начале наших отношений сказал: «Бейб, у тебя столько безумных туфель на платформах, со стразами и шипами. Давай к тебе придет мой стилист и разберет гардероб?» Так и случилось. А я влюбилась в свой новый образ – он более чистый, лаконичный, но все равно сексуальный.

Ким Кардашьян – модель, актриса, предприниматель, светская львица.

Эта женщина – самая высокооплачиваемая звезда реалити-шоу в мире.

Ким словно рождена для того, чтобы стать знаменитой. Она выросла в Беверли-Хиллз, рано познакомившись со всеми прелестями и ловушками Голливудской жизни. Почему? Об этом и многом другом в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».