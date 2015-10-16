Карл Лагерфельд устроил авиашоу на показе коллекции весна–лето 2016 от Chanel в Париже

Новости Франции. Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд под оглушительные «Wow!» презентовал очередную коллекцию бренда – это 96 образов и более 100 аксессуаров! Причем возгласы раздались раньше, чем на подиум вышли модели...

Маэстро Лагерфельд превратил парижский «Гранд палас» в терминал авиакомпании Chanel Airlines специально для шоу весна–лето 2016: в ожидании показа гости сдавали свои сумочки в багаж и проходили регистрацию у «Выхода № 5» – креативно и, как обычно, реалистично – дорого.

О том, как Лагерфельд вдохнул новую жизнь в модный дом «Chanel» и о самом маэстро, читайте в проекте СТВ «Богатые и знаменитые». В новой коллекции традиционный шанелевский твидовый костюм прошел очередную трансформацию – изменилась длина юбок и ширина брюк, форма лацканов и рисунок плетения. Тема авиапутешествий выразилась в принтах в виде самолетов на жакетах, бомберах и топах.

Футуристические платья выполнены из металлизированных тканей, дополнены серебристыми перчатками, сандалиями и босоножками на платформе. В тренде крупные цветные очки, массивные браслеты, ободки и цепи. Помимо привычных клатчей, хотя разных форм и размеров, и сумок из твида и лака, линию аксессуаров дополнили чемоданы на колесах и рюкзаки из стеганой кожи.

Многослойные ансамбли, обозначенные в коллекции Resort 2015, в сезоне весна-лето 2016 от Шанель приобрели новые вариации: теперь на широкие брюки надевается платье или юбка, а жакет или бомбер завязывается вокруг талии.

В цветовой палитре коллекции Chanel весна-лето 2016 – розовый, сиреневый, желтый, малиновый, красный и черный. О небесах и облаках напоминает белый, оттенки синего, голубого и серебра.