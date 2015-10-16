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Карл Лагерфельд устроил авиашоу на показе коллекции весна–лето 2016 от Chanel в Париже

16 октября 2015 12:11
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Новости Франции. Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд под оглушительные «Wow!» презентовал очередную коллекцию бренда – это

96 образов и более 100 аксессуаров!

Причем возгласы раздались раньше, чем на подиум вышли модели...

Карл Лагерфельд устроил авиашоу на показе коллекции весна–лето 2016 от Chanel в Париже-1

Маэстро Лагерфельд превратил парижский «Гранд палас» в терминал авиакомпании Chanel Airlines

специально для шоу весна–лето 2016: в ожидании показа гости сдавали свои сумочки в багаж и проходили регистрацию у «Выхода № 5» – креативно и, как обычно, реалистично – дорого.

Карл Лагерфельд устроил авиашоу на показе коллекции весна–лето 2016 от Chanel в Париже-4

О том, как Лагерфельд вдохнул новую жизнь в модный дом «Chanel» и о самом маэстро, читайте в проекте СТВ «Богатые и знаменитые».

В новой коллекции традиционный шанелевский твидовый костюм прошел очередную трансформацию – изменилась длина юбок и ширина брюк, форма лацканов и рисунок плетения.

Тема авиапутешествий выразилась в принтах в виде самолетов на жакетах, бомберах и топах.

Карл Лагерфельд устроил авиашоу на показе коллекции весна–лето 2016 от Chanel в Париже-7

Футуристические платья выполнены из металлизированных тканей, дополнены серебристыми перчатками, сандалиями и босоножками на платформе.

В тренде крупные цветные очки, массивные браслеты, ободки и цепи.

Помимо привычных клатчей, хотя разных форм и размеров, и сумок из твида и лака, линию аксессуаров дополнили чемоданы на колесах и рюкзаки из стеганой кожи.

Карл Лагерфельд устроил авиашоу на показе коллекции весна–лето 2016 от Chanel в Париже-10

Многослойные ансамбли, обозначенные в коллекции Resort 2015, в сезоне весна-лето 2016 от Шанель приобрели новые вариации: 

теперь на широкие брюки надевается платье или юбка, а жакет или бомбер завязывается вокруг талии. 

Карл Лагерфельд устроил авиашоу на показе коллекции весна–лето 2016 от Chanel в Париже-13

В цветовой палитре коллекции Chanel весна-лето 2016  розовый, сиреневый, желтый, малиновый, красный и черный. 

О небесах и облаках напоминает белый, оттенки синего, голубого и серебра.

Карл Лагерфельд устроил авиашоу на показе коллекции весна–лето 2016 от Chanel в Париже-16

Пассажирами этого эксклюзивного «рейса» стали любимая модель «железного» Карла Кара Делевинь, обожаемая не только французскими меломанами Ванесса Паради и ее дочь, начинающая модель Лили Роуз Депп, пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, российская теннисистка Мария Шарапова и многие другие. 

# Неделя моды # Мода # Карл Лагерфельд

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