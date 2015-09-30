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Новое изобретение дизайнеров: как ведет себя топ, реагирующий на мужские взгляды?

30 сентября 2015 14:33
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Новости США. Топ, реагирующий на мужские взгляды, представили в США. Его автор – американский дизайнер. Беназ Фарахи с помощью 3D-принтера сконструировала вещь, аналогов которой в мире еще не было.

Накидка, выглядящая как шкура дикобраза, покрыта чешуей. (видео здесь)

Под ней в области груди установлена камера с микроконтроллером. Чудо-камера следит за направлением взгляда, определяет пол и возраст смотрящего и подает сигналы для изменения рельефа. Топ приводится в действие – и меняет свою форму.

Беназ Фарахи называет свое изобретение одеждой будущего и уверяет, что она придет на подиумы. Правда, через несколько лет.

О чудо-технике, которая из пластика, гипса, металла или даже шоколада может напечатать все, что угодно, узнаете здесь

# Одежда # Мода # Беназ Фарахи

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