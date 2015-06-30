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Хит YouTube: образы русских девушек – 100 лет за 80 секунд

30 июня 2015 13:21
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Новости России. Видео, на котором показано, как менялись в течение века лицо, макияж, прическа русских женщин, стало хитом на просторах Интернета.

Хит YouTube: образы русских девушек – 100 лет за 80 секунд-1

Клип был создан порталом Cut.com в рамках проекта «100 лет красоты» и обнародован 29 июня. К настоящему времени ролик набрал почти 300 тысяч просмотров.



В клипе снялась модель Анна Зайцева. Благодаря помощи стилистов и визажистов она продемонстрировала, как менялись тенденции в моде в России с 1910-х до 2010-х годов.



По признанию создателей видео, на образ 1960-х их вдохновила героиня Светланы Светличной из «Бриллиантовой руки», 70-е олицетворяла Барбара Брыльска из «Иронии судьбы», двухтысячные – модель и телеведущая Оксана Федорова.

Как менялись стандарты женской красоты от Древнего Египта до наших дней? Видео, которое уже посмотрели более 27 миллионов раз, здесь.

# Культура # Красота # Фотофакт # Анна Зайцева

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