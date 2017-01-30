Знаменитая «Малиновка» и слова благодарности: Александра Тихановича проводили в последний путь аплодисментами

Новости Беларуси. Беларусь простилась с Александром Тихоновичем. Поистине народный артист ушел из жизни в минувшую субботу на 65-ом году жизни. 30 января утром в Храме Александра Невского состоялись заупокойная литургия и отпевание. Тихонович был не только прихожанином этой церкви, но и певчим. Оттуда траурная процессия отправилась в Белгосфилармонию, где прошла гражданская панихида. Тяжесть утраты с семьей музыканта разделили друзья, коллеги и многочисленные поклонники. Желающих провести в последний путь Александра Тихановича оказалось так много, что у входа в здание выстроилась огромная очередь. Прощались с великим артистом на сцене концертного зала, с которым связана большая часть его творческой жизни. Провожали с особыми почестями. У гроба – рота почетного караула. Центр зала буквально утопал в цветах. Здесь же и венок из живых цветов от главы государства.

Весь день в филармонии звучали песни Александра Тихановича – всеми любимые композиции, которые белорусы знают с юных лет. Одна из них – знаменитая «Малиновка». Именно под эти узнаваемые аккорды и нескончаемые овации провожали в последний путь легенду отечественной эстрады.

Последнее упокоение Александр Тиханович обрел на Восточном кладбище. Сегодня о нем говорит вся Беларусь. Минчане:

Сегодня весь народ белорусский скорбит о том, что ушел такой замечательный человек. Саша. Добрый, светлый, отзывчивый, он никогда не мог отказать. Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Поистине народный артист, его знает и любит вся страна. Его открытость, доброжелательность, добродушие.

Алексей Хлестов, певец:

Несмотря на то, что у него очень много регалий, этот человек всегда был рядом со всеми. Доступный, правдивый.

Юрий Ващук, певец:

Это человек, который всегда с объятиями встречал каждого. Будь то молодой артист либо человек иной профессии. Всегда в компании первым подавал всем руку, всех приветствовал. Он всегда был очень открытым. Наверное, сложно перечислить всех людей, которым он помог. Олег Кудрявцев, певец (Санкт-Петербург):

Это был легендарный человек. Очень больно, когда такие люди уходят. Александр Ефремов, народный артист Беларуси:

Вряд ли для многих из нас в нашей жизни появится еще один Саша Тиханович. Не появится, конечно. Очень горько, нелепо это все. Лариса Грибалева, певица:

Он останется в моем сердце как «папа» на эстраде, к которому я могла обратиться, если у меня что-то плохо или что-то не получается.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Ціхановіч як мастак слова, як музыкант – адзін з архетыпаў беларуса, беларускай культуры.

Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Очень больно, что такие люди уходят. И, конечно, его будет очень не хватать. Эдуард Ханок, народный артист Беларуси:

Общаться с ним было одно удовольствие. Он всегда чайком напоит, поговорит. Александр Сидоренко, генеральный директор ГУ «Центр культуры «Витебск», директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Очень тяжелая утрата. Мы часто говорим: уходят люди из жизни, но остается достойная замена. Я считаю, что таких уникальных личностей бывает очень мало.

Минчане:

Всегда улыбка. Насколько добрый, насколько человечный.

Простой, из народа человек. Очень приятный, харизматичный. Всем нравится. Радостный, добрый, великий. Успешный человек, который всегда желал людям только добра, позитива. Верующий человек. Останется для всех нас таким легким на подъем, который всегда придет на помощь.

Человек с большим сердцем, большим и добрым. Талантливый музыкант, символ страны и символ эпохи.Всегда улыбнется, всегда поздоровается, поговорит о чем-то пару слов.

Это был настоящий, истинный белорус, который сделал очень многое для нашего искусства, для нашей песни. Добродушный, хороший, верующий. Был очень энергичный. Видно, что очень любил свое дело, людей. Знаю, что он очень много дал дороги молодым. Он неповторимый, больше такого не будет Александра.