Весь народ белорусский скорбит о том, что ушел такой замечательный человек: в Минске прощаются с Александром Тихановичем

Новости Беларуси. В Минске прощаются с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем. Гражданская панихида проходит в эти минуты в Белгосфилармонии.

Проститься с любимым артистом пришли сотни белорусов. Желающих провести в последний путь Александра Тихановича оказалось так много, что у входа в здание выстроилась огромная очередь.

Среди тех, кто и в эти минуты рядом – родные, друзья, коллеги и многочисленные поклонники. Цветы несут журналисты, с которыми народный артист всегда искренне общался, представители творческой и политической элиты, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Лариса Грибалева, певица:

Он останется в моем сердце как «папа» на эстраде, к которому я могла обратиться, если у меня что-то плохо или что-то не получается.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Александр Григорьевич – поистине народный артист, его знает и любит вся страна. Его открытость, доброжелательность, добродушие.

Дмитрий Карякин, певец:

Это человек, который нашу группу первым заметил, когда мы вышли первый раз на отбор на «Евровидение». Для нас было это очень важно. Он вселил в нас надежду.

Александр Сидоренко, генеральный директор ГУ «Центр культуры «Витебск», директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Очень тяжелая утрата. Мы часто говорим: уходят люди из жизни, но остается достойная замена. Я считаю, что таких уникальных личностей бывает очень мало.

Прощаются с по-настоящему народным артистом Беларуси в концертном зале Белгосфилармонии, с которой связана вся творческая жизнь Тихановича. Провожают великого артиста с особыми почестями. У гроба – рота почетного караула. Центр зала буквально утопает в цветах.

Здесь же и венок из живых цветов от главы государства. Искренние слова и теплые воспоминания об этом светлом человеке – в книге соболезнований.

Минчане:

Я на его, на их песнях вырос, наше поколение выросло. Я до сих пор помню все слова всех их песен практически.

Сённяшняя падзея, з якой сутыкнулася ўся Беларусь, вельмі сумная. Жадаем падтрымаць сям’ю. Для кожнага з нас – гэта вялікая страта.

Сегодня прискорбный день. Сегодня весь народ белорусский скорбит о том, что ушел такой замечательный человек. Саша. Добрый, светлый, отзывчивый, он никогда не мог отказать.

Его потеряли не только родственники, но и весь мир. Я пришла по зову сердца сюда.

Мы всегда ходили на их концерты, мы любили их музыку. Очень жаль, что так рано человек ушел.

Сегодня утром заупокойная литургия и отпевание прошли в Храме Александра Невского на военном кладбище в центре столицы. Народный артист был не только прихожанином этой церкви, но и певчим. Александра Тихановича не стало на 65-м году жизни. Похоронят народного артиста на Восточном кладбище.