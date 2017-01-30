На его песнях поколение выросло: в Минске простились с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем

Новости Беларуси. В Минске простились с поистине народным артистом Беларуси Александром Тихановичем. 30 января он похоронен на Восточном кладбище. Сюда траурная процессия прибыла из Белгосфилармонии, где прошла гражданская панихида.

Тяжесть утраты с семьей музыканта разделили друзья, коллеги и многочисленные поклонники. Желающих провести в последний путь Александра Тихановича оказалось так много, что у входа в здание выстроилась огромная очередь. Время, отведенное для прощания, пришлось даже продлить.

Цветы к гробу несли журналисты, с которыми народный артист всегда искренне общался, представители творческой и политической элиты, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Лариса Грибалева, певица:

Он останется в моем сердце как «папа» на эстраде, к которому я могла обратиться, если у меня что-то плохо или что-то не получается.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Александр Григорьевич – поистине народный артист, его знает и любит вся страна. Его открытость, доброжелательность, добродушие.

Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Это великий артист, потому что он очень много сделал для Беларуси, для эстрады. Мы буквально полмесяца назад с ним виделись и думали о том, как будем делать его сольный концерт во Дворце Республики. Эта новость, конечно, ошарашила.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси:

Вряд ли для многих из нас в нашей жизни появится еще один Саша Тиханович. Не появится, конечно. Очень горько, нелепо это все.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Ціхановіч як мастак слова, як музыкант – адзін з архетыпаў беларуса, беларускай культуры. Для музычнай культуры краіны ён зрабіў вельмі шмат. Ён застанецца з намі навечна.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси:

Я считаю его одним из самых солнечных людей на территории бывшего Советского Союза. Он был оптимистом, общаться с ним было одно удовольствие.

Александр Сидоренко, генеральный директор ГУ «Центр культуры «Витебск», директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Очень тяжелая утрата. Мы часто говорим: уходят люди из жизни, но остается достойная замена. Я считаю, что таких уникальных личностей бывает очень мало.

Прощались с по-настоящему народным артистом Беларуси в концертном зале филармонии, с которым связана большая часть творческой жизни Тихановича. Провожали великого артиста с особыми почестями. У гроба – рота почетного караула. Центр зала буквально утопал в цветах.

Здесь же и венок из живых цветов от главы государства. Искренние слова и теплые воспоминания об этом светлом человеке остались в книге соболезнований.

Минчане:

Я на его, на их песнях вырос, наше поколение выросло. Я до сих пор помню все слова всех их песен практически.

Сённяшняя падзея, з якой сутыкнулася ўся Беларусь, вельмі сумная. Жадаем падтрымаць сям’ю. Для кожнага з нас – гэта вялікая страта.

Величайшего дара, величайшей души был человек. Очень жаль. Мы очень хорошо знали этого человека.

Сегодня прискорбный день. Сегодня весь народ белорусский скорбит о том, что ушел такой замечательный человек. Саша. Добрый, светлый, отзывчивый, он никогда не мог отказать.

Его потеряли не только родственники, но и весь мир. Я пришла по зову сердца сюда.

Для всех на это очень большая потеря. Это один из тех людей, которые формируют культурный образ страны.

Мы всегда ходили на их концерты, мы любили их музыку. Очень жаль, что так рано человек ушел.

30 января весь день у Белгосфилармонии звучали песни Александра Тихановича – всеми любимые композиции, которые белорусы знают с юных лет. Одна из них – знаменитая «Малиновка». Именно под эти узнаваемые аккорды в исполнении оркестра провожали в последний путь поистине народного артиста. Ему же – последние аплодисменты.

Утром заупокойная литургия и отпевание прошли в Храме Александра Невского на военном кладбище в центре столицы. Народный артист был не только прихожанином этой церкви, но и певчим. Александра Тихановича не стало на 65-м году жизни.