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«Все эти годы он был рядом, став мне другом»: IOWA рассказала, каким запомнила Александра Тихановича

30 января 2017 11:50
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Новости Беларуси. Екатерина Иванчикова, вокалистка и автор песен популярной в России и Беларуси группы IOWA, на своей странице в социальной сети рассказала о том, каким запомнила Александра Тихановича.

Они познакомились более десяти лет назад на проекте нашего телеканала «Звездный дилижанс».

Катя приехала в Минск из белорусского города Чаусы с мечтой о большой сцене. Александр Григорьевич, как вспоминает теперь уже известная артистка, не только был первым человеком, который открыл дорогу в мир шоу-бизнеса, но и все годы после проекта был рядом.

Екатерина Иванчикова (запись на странице в Instsagram):
Они уходят, и это неизбежно! Мы познакомились на конкурсе «Звездный дилижанс», куда я попала после десятого класса. Он тогда пел в популярной в СССР группе «Верасы», а я была школьницей Катей Иванчиковой, мечтающей о большой сцене. С того дня прошло много лет, и все эти годы он был рядом, став мне другом, пройдя лейтмотивом сквозь мою жизнь.

После участия в «Звездном дилижансе» она пела в мюзикле Ильи Олейникова «Пророк».

Александр Григорьевич и Ядвига Константиновна играли в нем пожилую пару.

Екатерина Иванчикова:
После «Дилижанса» мы вместе играли в мюзикле Ильи Олейникова «Пророк», где в самом конце Александр Григорьевич вместе со своей женой играли пожилую пару, которую на небеса провожает ангел. 28 января Александра Тихановича не стало. Не стало одной половинки этой творческой пары. Но любовь больше, чем мы думаем, чем можем себе представить! Она не имеет границ, она лишь переходит на новые уровни. Их номер был самым трогательным, в зале было много слез не потому, что их жалели, а потому, что тоже хотели испытать такую настоящую любовь, которая останется с тобой до последнего вздоха! Александр Григорьевич умел хранить и отдавать... любовь. Теперь такой же ангел, что стоял на сцене «Пророка», встретил его на небесах. 

«Все эти годы он был рядом, став мне другом»: IOWA рассказала, каким запомнила Александра Тихановича -1


Источник фото: instagram.com/gruppa_iowa/

Этой фотографией Катя Иванчикова сопроводила пост-воспоминание о великом артисте и потрясающем человеке. Снимок, сделанный на том самом «Пророке». Александр Григорьевич с той самой улыбкой, которую запомнят миллионы.

Екатерина Иванчикова:
Светлая память этому удивительному человеку. «Малиновка» по-прежнему звучит, просто теперь выше крыш домов.

Выпускников первой белорусской «Фабрики звезд» разбросало по разным странам и городам. Но, судя по тому, что пишут в эти дни в социальных сетях уже состоявшиеся артисты, Александр Тиханович оставил след в судьбе каждого из них. Многие называют его другом и крестным отцом в профессии.

Друзья, коллеги, знакомые вспоминают: Александр Григорьевич всегда обнимал при встрече, и это было очень тепло, искренне и по-настоящему.

Каким запомнили Александра Тихановича его поклонники – здесь подробнее.

# Культура # Фотофакт # Александр Тиханович # Ушел из жизни Александр Тиханович

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