«Все эти годы он был рядом, став мне другом»: IOWA рассказала, каким запомнила Александра Тихановича

Новости Беларуси. Екатерина Иванчикова, вокалистка и автор песен популярной в России и Беларуси группы IOWA, на своей странице в социальной сети рассказала о том, каким запомнила Александра Тихановича.

Они познакомились более десяти лет назад на проекте нашего телеканала «Звездный дилижанс».

Катя приехала в Минск из белорусского города Чаусы с мечтой о большой сцене. Александр Григорьевич, как вспоминает теперь уже известная артистка, не только был первым человеком, который открыл дорогу в мир шоу-бизнеса, но и все годы после проекта был рядом.

Екатерина Иванчикова (запись на странице в Instsagram):

Они уходят, и это неизбежно! Мы познакомились на конкурсе «Звездный дилижанс», куда я попала после десятого класса. Он тогда пел в популярной в СССР группе «Верасы», а я была школьницей Катей Иванчиковой, мечтающей о большой сцене. С того дня прошло много лет, и все эти годы он был рядом, став мне другом, пройдя лейтмотивом сквозь мою жизнь.

После участия в «Звездном дилижансе» она пела в мюзикле Ильи Олейникова «Пророк».

Александр Григорьевич и Ядвига Константиновна играли в нем пожилую пару.

Екатерина Иванчикова:

После «Дилижанса» мы вместе играли в мюзикле Ильи Олейникова «Пророк», где в самом конце Александр Григорьевич вместе со своей женой играли пожилую пару, которую на небеса провожает ангел. 28 января Александра Тихановича не стало. Не стало одной половинки этой творческой пары. Но любовь больше, чем мы думаем, чем можем себе представить! Она не имеет границ, она лишь переходит на новые уровни. Их номер был самым трогательным, в зале было много слез не потому, что их жалели, а потому, что тоже хотели испытать такую настоящую любовь, которая останется с тобой до последнего вздоха! Александр Григорьевич умел хранить и отдавать... любовь. Теперь такой же ангел, что стоял на сцене «Пророка», встретил его на небесах.