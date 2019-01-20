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Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки

20 января 2019 16:22
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Новости Беларуси. Кажется, информация общеизвестная, но, может, кто-то все-таки не знает: телецентр, где работает СТВ, находится в самом начале улицы Коммунистической. Отсюда рукой подать до так называемой Осмоловки – двух небольших кварталов в пределах улиц Киселева, Богдановича, Коммунистической и проспекта Машерова.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-1

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-3

Построенные здесь здания были первыми в послевоенном Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-6

Долгое время было непонятно, что будет с этим микрорайоном. В 2017-м на общественное обсуждение был вынесен проект застройки, по которому все старые двухэтажные дома должны были пойти под снос. И тут минчане сделали то, что должны были: отстояли Осмоловку. На неделе стало известно, что Минкульт утвердил проект охранной зоны микрорайона. Документом запрещается сносить и видоизменять строения.

«Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной

И особенно греет то, что минчане дали ответ скептиками, которые высказывали сомнения в наличии в нашей стране гражданского общества. И дали ответ не на словах – конкретным делом. Гражданское общество как социальная основа правового государства.

Подробнее о том, что есть Осмоловка и что будет с этим микрорайоном, – в материале Анастасии Корниенко.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-9

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Вот она – знаменитая Осмоловка, как ее сейчас называют, построенная в Минске еще в послевоенные времена. Если сегодня посмотреть на район на карте, то получится прямоугольник. Этакий кирпичик.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-12

За всю свою историю Осмоловка переживала разные периоды. Одни пытались этот кирпич просто снести и построить здесь элитные дома. Другие, наоборот, пытаются укрепить этим кирпичом историческое наследие столицы. Здесь тоже не поспоришь.

На этой неделе в вопросе судьбы уникальной застройки нашли компромисс: чтобы и фундамент устоял, и новое подчеркнуло красоту района.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-15

Но обо всем по порядку. Явно ошибается тот, кто думает, что Минск всегда был таким величественным, в убранстве в стиле ампир. Это тоже он, только 70 лет назад – кадры послевоенной хроники. Город разрушен. Резонный вопрос: где жили?

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-18

Тамара Чернобай, жительница Осмоловки:
Были, ну, не землянки – бараки едва сбитые.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-21

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-23

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-25

Решать жилищный вопрос надо было быстро. Так на окраинах города строятся сразу несколько кварталов. Один из них – Осмоловка – по имени архитектора Михаила Осмоловского. Хотя местным привычнее – Сторожёвка.

Дома – на века, но о качестве позже. А пока экскурсия по застройке. Двухэтажные строения, в них восемь квартир. В гости к себе приглашает долгожитель квартала – Тамара Чернобай. С мужем они заселись в 1949-м. Им дали только комнату. Считает, студентке и аспиранту просто повезло.

Тамара Чернобай:
Это было очень престижно. До сих пор спрашивают: «Вы что, были большим начальником, что получили в центре квартиру?» Тогда это был не центр, а, можно сказать, окраина.

А это уже из истории быта. Думаете, просто так здесь двойные входные двери, и между ними расстояние? Точно не для игр в прятки.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-28

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-30

Печку, конечно, убрали – кухня стала больше. Потолки в квартирах высотой в 3 метра. Разделенный санузел. Две комнаты. Хотя есть в квартале и трешки.

Среди первых обладателей почетных метров была и семья Алейниковых. Получилось родовое гнездо: в квартире подрастает четвертое поколение. Сегодня вечер ностальгии. В 1940-е здесь, в округе, жила элита.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-33

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-35

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-37

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-39

Зоя Алейникова, жительница Осмоловки:
Народный артист БССР баритон Николай Ворвулев. В свое время родился Тиханович.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-42

Ольга Кипень, жительница Осмоловки:
Мы много путешествуем. Мне было так приятно видеть в Стокгольме 400-летние дома. Они старенькие, но такие миленькие, и люди ими дорожат.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-45

Их семью в Осмоловке называют новоселами. Ольга с мужем долго искали уютный уголок в Минске. Кажется, прикипели душой здесь.

Ольга Кипень:
В этих домах есть дух времени.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-48

Жильцы дома сделали независимую экспертизу. Конечно, пришлось поменять все коммуникации. Модный нынче кирпич достался в наследство, его просто довели до ума. Полы тоже оставили.

Ольга Кипень:
Подняли пол, и оказалось, что дерево пахнет сосной, что оно настоящее, живое, ничего не прогнило. Обработано с времен Советского Союза настолько хорошо, что не испортилось.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-51

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-53

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-55

На каждом кусочке легендарной двухэтажки жизнь, творческая в том числе. На мансардах – мастерские художников. Анатолий Белявский уверяет: пейзажи отсюда уходят на ура.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-58

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-60

Анатолий Белявский, художник:
Это райский уголок.

Вернемся к архитектуре самого ансамбля.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-63

Иван Сацукевич, историк, краевед, экскурсовод:
Мы з вамі бачым борцікі трохкутныя над уваходам. Мы з вамі бачым трохкутныя борцікі на слухавых акенцах на паддашках. Слухавыя акенцы на тарцавых частках будынкаў нагадваюць нам нібыта сонейка ўзыходзіць над нашай краінай.

Пасля Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне архітэктура нібыта спявала.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-66

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-68

Осмоловка – точка притяжения людей искусства. Кафе на углу – излюбленное место Филиппа Киркорова. Место под пристальным прицелом видеокамер.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-71

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-73

В 2010 году зритель увидел сериал «Тихий центр». Это экранизация книги Тамары Лисицкой. Снимали его, конечно, в центре Минска – в знаменитых кварталах.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-76

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-78

Тамара Лисицкая, телеведущая, телережиссер, сценарист, радиоведущая, писательница:
Я туда заглядывала со студенческих лет, регулярно по сезонам. У меня была такая душеспасительная акция: осень увидеть в Осмоловке, обязательно весну там увидеть.

Когда пришла пора роману написаться, я придумывала, в каком антураже, на какой территории можно свести этих людей. Очень живо стала перед глазами эта картина.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-81

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-83

При всем этом Осмоловку сносят ежегодно вот уже 30 лет. Люди живут как на пороховой бочке. И вот постановление Министерства культуры утвердило проект охранной зоны недвижимых материальных историко-культурных ценностей на этой территории. Документ прописал, что можно сделать, а чего нельзя.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-86

Наталья Хвир, заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси:
Архитектурное решение определенных зданий запрещено изменять. Определенной высотности разрешено строительство зданий. Кроме того, запрещено строительство складских, промышленных зданий и сооружений, взрывоопасных каких-то объектов.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-89

Теперь и тем, кто ратовал за возведение новых объектов на этой территории, и тем, кому удалось отстоять свой уголок, предстоит колоссальная работа – укрепить имидж. А если на этой карте и появится новый объект, то он должен только подчеркнуть всю красоту ансамбля. Продюсерский центр «Спамаш» – первый пример соседства послевоенной Осмоловки и современных технологий.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-92

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-94

Анатолий Цейтлин, член-корреспондент Международной академии архитектуры:
Было подсознательное желание задать тон, чтобы всё, если дальше пойдет, было примерно в таком же виде.

Осмоловцы – а живет сегодня в кварталах почти 900 человек – постановление считают своего родом амулетом.

Ольга Кипень:
Стало легче. Стлало приятно, что обратили внимание на этот хорошенький квартал – зеленый, маленький, уютный.

Покидаем Осмоловку вечером. Это первое за последние годы время, когда ее жители спокойно засыпают. Ведь у кварталов будет завтра.

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-97

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-99

Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки-101

В чём уникальность Осмоловки и как сделать район ещё привлекательнее? Интервью с Игорем Чернявским

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Анатолий Цейтлин # Наталья Хвир # Тамара Лисицкая # Фотофакт

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