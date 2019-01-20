Здесь снимали «Тихий центр». Рассказываем о жителях и истории знаменитой Осмоловки

Новости Беларуси. Кажется, информация общеизвестная, но, может, кто-то все-таки не знает: телецентр, где работает СТВ, находится в самом начале улицы Коммунистической. Отсюда рукой подать до так называемой Осмоловки – двух небольших кварталов в пределах улиц Киселева, Богдановича, Коммунистической и проспекта Машерова.

Построенные здесь здания были первыми в послевоенном Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Долгое время было непонятно, что будет с этим микрорайоном. В 2017-м на общественное обсуждение был вынесен проект застройки, по которому все старые двухэтажные дома должны были пойти под снос. И тут минчане сделали то, что должны были: отстояли Осмоловку. На неделе стало известно, что Минкульт утвердил проект охранной зоны микрорайона. Документом запрещается сносить и видоизменять строения. «Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной И особенно греет то, что минчане дали ответ скептиками, которые высказывали сомнения в наличии в нашей стране гражданского общества. И дали ответ не на словах – конкретным делом. Гражданское общество как социальная основа правового государства. Подробнее о том, что есть Осмоловка и что будет с этим микрорайоном, – в материале Анастасии Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Вот она – знаменитая Осмоловка, как ее сейчас называют, построенная в Минске еще в послевоенные времена. Если сегодня посмотреть на район на карте, то получится прямоугольник. Этакий кирпичик.

За всю свою историю Осмоловка переживала разные периоды. Одни пытались этот кирпич просто снести и построить здесь элитные дома. Другие, наоборот, пытаются укрепить этим кирпичом историческое наследие столицы. Здесь тоже не поспоришь. На этой неделе в вопросе судьбы уникальной застройки нашли компромисс: чтобы и фундамент устоял, и новое подчеркнуло красоту района.

Но обо всем по порядку. Явно ошибается тот, кто думает, что Минск всегда был таким величественным, в убранстве в стиле ампир. Это тоже он, только 70 лет назад – кадры послевоенной хроники. Город разрушен. Резонный вопрос: где жили?

Тамара Чернобай, жительница Осмоловки:

Были, ну, не землянки – бараки едва сбитые.

Решать жилищный вопрос надо было быстро. Так на окраинах города строятся сразу несколько кварталов. Один из них – Осмоловка – по имени архитектора Михаила Осмоловского. Хотя местным привычнее – Сторожёвка. Дома – на века, но о качестве позже. А пока экскурсия по застройке. Двухэтажные строения, в них восемь квартир. В гости к себе приглашает долгожитель квартала – Тамара Чернобай. С мужем они заселись в 1949-м. Им дали только комнату. Считает, студентке и аспиранту просто повезло. Тамара Чернобай:

Это было очень престижно. До сих пор спрашивают: «Вы что, были большим начальником, что получили в центре квартиру?» Тогда это был не центр, а, можно сказать, окраина. А это уже из истории быта. Думаете, просто так здесь двойные входные двери, и между ними расстояние? Точно не для игр в прятки.

Печку, конечно, убрали – кухня стала больше. Потолки в квартирах высотой в 3 метра. Разделенный санузел. Две комнаты. Хотя есть в квартале и трешки. Среди первых обладателей почетных метров была и семья Алейниковых. Получилось родовое гнездо: в квартире подрастает четвертое поколение. Сегодня вечер ностальгии. В 1940-е здесь, в округе, жила элита.

Зоя Алейникова, жительница Осмоловки:

Народный артист БССР баритон Николай Ворвулев. В свое время родился Тиханович.

Ольга Кипень, жительница Осмоловки:

Мы много путешествуем. Мне было так приятно видеть в Стокгольме 400-летние дома. Они старенькие, но такие миленькие, и люди ими дорожат.

Их семью в Осмоловке называют новоселами. Ольга с мужем долго искали уютный уголок в Минске. Кажется, прикипели душой здесь. Ольга Кипень:

В этих домах есть дух времени.

Жильцы дома сделали независимую экспертизу. Конечно, пришлось поменять все коммуникации. Модный нынче кирпич достался в наследство, его просто довели до ума. Полы тоже оставили. Ольга Кипень:

Подняли пол, и оказалось, что дерево пахнет сосной, что оно настоящее, живое, ничего не прогнило. Обработано с времен Советского Союза настолько хорошо, что не испортилось.

На каждом кусочке легендарной двухэтажки жизнь, творческая в том числе. На мансардах – мастерские художников. Анатолий Белявский уверяет: пейзажи отсюда уходят на ура.

Анатолий Белявский, художник:

Это райский уголок. Вернемся к архитектуре самого ансамбля.

Иван Сацукевич, историк, краевед, экскурсовод:

Мы з вамі бачым борцікі трохкутныя над уваходам. Мы з вамі бачым трохкутныя борцікі на слухавых акенцах на паддашках. Слухавыя акенцы на тарцавых частках будынкаў нагадваюць нам нібыта сонейка ўзыходзіць над нашай краінай. Пасля Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне архітэктура нібыта спявала.

Осмоловка – точка притяжения людей искусства. Кафе на углу – излюбленное место Филиппа Киркорова. Место под пристальным прицелом видеокамер.

В 2010 году зритель увидел сериал «Тихий центр». Это экранизация книги Тамары Лисицкой. Снимали его, конечно, в центре Минска – в знаменитых кварталах.

Тамара Лисицкая, телеведущая, телережиссер, сценарист, радиоведущая, писательница:

Я туда заглядывала со студенческих лет, регулярно по сезонам. У меня была такая душеспасительная акция: осень увидеть в Осмоловке, обязательно весну там увидеть. Когда пришла пора роману написаться, я придумывала, в каком антураже, на какой территории можно свести этих людей. Очень живо стала перед глазами эта картина.

При всем этом Осмоловку сносят ежегодно вот уже 30 лет. Люди живут как на пороховой бочке. И вот постановление Министерства культуры утвердило проект охранной зоны недвижимых материальных историко-культурных ценностей на этой территории. Документ прописал, что можно сделать, а чего нельзя.

Наталья Хвир, заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси:

Архитектурное решение определенных зданий запрещено изменять. Определенной высотности разрешено строительство зданий. Кроме того, запрещено строительство складских, промышленных зданий и сооружений, взрывоопасных каких-то объектов.

Теперь и тем, кто ратовал за возведение новых объектов на этой территории, и тем, кому удалось отстоять свой уголок, предстоит колоссальная работа – укрепить имидж. А если на этой карте и появится новый объект, то он должен только подчеркнуть всю красоту ансамбля. Продюсерский центр «Спамаш» – первый пример соседства послевоенной Осмоловки и современных технологий.