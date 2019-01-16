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«Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной

16 января 2019 11:39
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Новости Беларуси. Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной. Соответствующее решение содержится в постановлении Минкульта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной-1

«Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной-3

Речь идет о районе в историческом центре столицы. Два небольших квартала в пределах улиц Киселева, Богдановича, Коммунистической и проспекта Машерова. Общая площадь территории – больше 12 гектаров. Построенные здесь здания были первыми в послевоенном Минске. Согласно документу, теперь нельзя менять их высотность, вести строительство, размещать промышленные предприятия.

«Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной-6

Сергей Тарасов, археолог, кандидат исторических наук:
Гэты ўвесь раён сапраўды адметны для беларусаў, хоць і збудаваны адразу пасля вайны і будавалі яго, вядома што, немцы. Атрымаў назву па імені архітэктара Асмалоўскага Міхаіла, які і праектаваў, і задумаў гэта ўсё.

Ён вельмі своеасаблівы, адмысловы. Гэта помнік архітэктурны ў цэнтры горада. Канешне, тое, што ён захаваецца, гэта вельмі цудоўна, выдатна.

Отметим, статус историко-культурной ценности сейчас у 11 зданий. Им присвоена третья категория.

«Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной-9

«Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной-11

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Сергей Тарасов # Фотофакт

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