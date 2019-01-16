«Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной

Новости Беларуси. Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной. Соответствующее решение содержится в постановлении Минкульта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о районе в историческом центре столицы. Два небольших квартала в пределах улиц Киселева, Богдановича, Коммунистической и проспекта Машерова. Общая площадь территории – больше 12 гектаров. Построенные здесь здания были первыми в послевоенном Минске. Согласно документу, теперь нельзя менять их высотность, вести строительство, размещать промышленные предприятия.