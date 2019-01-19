Народная артистка Беларуси Татьяна Мархель празднует 80-летие

Новости Беларуси. Яркая на сцене и в жизни: актриса театра и кино Татьяна Мархель празднует 80-летие. С юбилеем народную артистку Беларуси поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известность ей принесли фильмы «Люди на болоте», «Контрольная по специальности», «Дыхание грозы», «Личные счеты». Настоящая популярность пришла к колоритной героине уже в немолодые годы.