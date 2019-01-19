Прямой эфир

Народная артистка Беларуси Татьяна Мархель празднует 80-летие

19 января 2019 18:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Яркая на сцене и в жизни: актриса театра и кино Татьяна Мархель празднует 80-летие. С юбилеем народную артистку Беларуси поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народная артистка Беларуси Татьяна Мархель празднует 80-летие-1

Известность ей принесли фильмы «Люди на болоте», «Контрольная по специальности», «Дыхание грозы», «Личные счеты». Настоящая популярность пришла к колоритной героине уже в немолодые годы.

Народная артистка Беларуси Татьяна Мархель празднует 80-летие-4

Более 25-ти лет Татьяна Мархель играет в Республиканском театре белорусской драматургии. На сцене она блестяще воплотила десятки образов. Наиболее близки для нее роли деревенских женщин с их мудростью, душевным сочувствием и добротой.

# Юбилеи # Культура # Татьяна Мархель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Искусство книги»: в Беларуси назовут лучшее издательство
19 января 2019 12:21

«Искусство книги»: в Беларуси назовут лучшее издательство

6:0 в пользу молодости и оптимизма: Александр Солодуха отмечает юбилей
18 января 2019 11:23

6:0 в пользу молодости и оптимизма: Александр Солодуха отмечает юбилей

Мир в другом цвете. В жодинском музее представили выставку картин художника, который не различает оттенки
17 января 2019 17:34

Мир в другом цвете. В жодинском музее представили выставку картин художника, который не различает оттенки