Народная артистка Беларуси Татьяна Мархель празднует 80-летие

Новости Беларуси. Яркая на сцене и в жизни: актриса театра и кино Татьяна Мархель празднует 80-летие. С юбилеем народную артистку Беларуси поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Яркая на сцене и в жизни: актриса театра и кино Татьяна Мархель празднует 80-летие. С юбилеем народную артистку Беларуси поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известность ей принесли фильмы «Люди на болоте», «Контрольная по специальности», «Дыхание грозы», «Личные счеты». Настоящая популярность пришла к колоритной героине уже в немолодые годы.
Более 25-ти лет Татьяна Мархель играет в Республиканском театре белорусской драматургии. На сцене она блестяще воплотила десятки образов. Наиболее близки для нее роли деревенских женщин с их мудростью, душевным сочувствием и добротой.