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«Фольклор во всем его многообразии»: Иваново принимает международный фестиваль народной музыки

19 января 2019 18:31
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Новости Беларуси. В сердце белорусского Полесья – в Ивановском районе – на протяжении двух дней будут звучать только народные мотивы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Фольклор во всем его многообразии»: Иваново принимает международный фестиваль народной музыки-1

Уже известный и популярный форум «Фальклор без межаў» собрал артистов из разных уголков Беларуси, а также Украины, России и Польши. И в очередной раз доказал: культура границ не имеет. В чем изюминка фестиваля – узнал корреспондент Петр Бутрим.

«Фольклор во всем его многообразии»: Иваново принимает международный фестиваль народной музыки-4

Душевно они поют и дома, на Волынщине, каждый день после работы в поле. Украинские народные мотивы на фестивале звучат едва ли не чаще белорусских. Хотя этот сельский ансамбль выступит впервые, причем гостям из Любешова яркую программу закрывать. Но говорят, что справятся. А как иначе, когда в запевалах человек с говорящей фамилией – Музыка.

«Фольклор во всем его многообразии»: Иваново принимает международный фестиваль народной музыки-7

Светлана Музыка, руководитель ансамбля «Вербыченька» (Украина): 
У нас много общего. И песни поют белорусы такие же, как и мы. Ну, может только произношение немного отличается от нашего. А так все друг друга понимаем.

«Фальклор без межаў» наряду с «Мотальскими прасмаками» – главные фестивальные бренды не только Иваново, но и всего белорусского Полесья.

«Фольклор во всем его многообразии»: Иваново принимает международный фестиваль народной музыки-10

Петр Бутрим, СТВ: 
Фестиваль проводится раз в два года. Этот уже одиннадцатый по счету. Раньше он имел сельскую прописку, но несколько лет назад главная сценическая площадка переместилась в город. Уж очень много форум собирает поклонников самобытной музыки.

А секрет популярности прост. География форумов меняется: на каждом представлены разные регионы Беларуси, Польши, Украины и России.

«Фольклор во всем его многообразии»: Иваново принимает международный фестиваль народной музыки-13

В репертуаре этого колоритного коллектива из польского приграничья много песен на белорусском языке. Да и местная публика у гостей, как выяснилось, вне конкуренции.

«Фольклор во всем его многообразии»: Иваново принимает международный фестиваль народной музыки-16

Алина Негеревич, руководитель ансамбля «Куранты» (Польша): 
Столько аплодисментов, сердечности, как в Беларуси, мы нигде больше не встречали. Впервые, когда сюда приехали, были приятно удивлены, что, кроме оваций, люди еще и приносят цветы. Это так мило и трогательно. У нас такое редко встретишь. 

«Фольклор во всем его многообразии»: Иваново принимает международный фестиваль народной музыки-19

Есть на фестивале и достаточно молодые артисты. Фолк-проект «Ягорава гара», пожалуй, самый удачный пример народных песен на современный лад. Смелые эксперименты гомельские музыканты обещают продолжить и на ивановской сцене.

«Фольклор во всем его многообразии»: Иваново принимает международный фестиваль народной музыки-22

Егор Полешук, лидер группы «Ягорава Гара»: 
В двух соседних деревнях одна и та же песня звучит по-разному. Очень интересно знакомиться с какими-то особенностями исполнения традиционных песен. Иногда для себя какие-то открытия делаем.

«Фольклор во всем его многообразии»: Иваново принимает международный фестиваль народной музыки-25

И это еще раз доказывает: самобытность может быть популярной. Веселье с национальным колоритом продолжится под открытым небом на городской площади. А 20 января переместится на свою историческую родину – в агрогородок Тышковичи.

«Фольклор во всем его многообразии»: Иваново принимает международный фестиваль народной музыки-28

Валентина Бородинчик, начальник отдела культуры Ивановского райисполкома:
Цель наша – представить аутентичный фольклор. И представить вот этот весь колорит и богатство нашего народного творчества. Фольклор во всем его многообразии.

«Фольклор во всем его многообразии»: Иваново принимает международный фестиваль народной музыки-31

В небольшой райцентр приехали почти 400 артистов. И это, пожалуй, лучшее проявление настоящего добрососедства не только на словах, но и в музыке.

# Фольклор # Культура # Светлана Музыка # Пётр Бутрим # Алина Негеревич # Егор Полешук # Валентина Бородинчик # Фотофакт

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