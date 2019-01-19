«Фольклор во всем его многообразии»: Иваново принимает международный фестиваль народной музыки

Новости Беларуси. В сердце белорусского Полесья – в Ивановском районе – на протяжении двух дней будут звучать только народные мотивы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известный и популярный форум «Фальклор без межаў» собрал артистов из разных уголков Беларуси, а также Украины, России и Польши. И в очередной раз доказал: культура границ не имеет. В чем изюминка фестиваля – узнал корреспондент Петр Бутрим.

Душевно они поют и дома, на Волынщине, каждый день после работы в поле. Украинские народные мотивы на фестивале звучат едва ли не чаще белорусских. Хотя этот сельский ансамбль выступит впервые, причем гостям из Любешова яркую программу закрывать. Но говорят, что справятся. А как иначе, когда в запевалах человек с говорящей фамилией – Музыка.

Светлана Музыка, руководитель ансамбля «Вербыченька» (Украина):

У нас много общего. И песни поют белорусы такие же, как и мы. Ну, может только произношение немного отличается от нашего. А так все друг друга понимаем. «Фальклор без межаў» наряду с «Мотальскими прасмаками» – главные фестивальные бренды не только Иваново, но и всего белорусского Полесья.

Петр Бутрим, СТВ:

Фестиваль проводится раз в два года. Этот уже одиннадцатый по счету. Раньше он имел сельскую прописку, но несколько лет назад главная сценическая площадка переместилась в город. Уж очень много форум собирает поклонников самобытной музыки. А секрет популярности прост. География форумов меняется: на каждом представлены разные регионы Беларуси, Польши, Украины и России.

В репертуаре этого колоритного коллектива из польского приграничья много песен на белорусском языке. Да и местная публика у гостей, как выяснилось, вне конкуренции.

Алина Негеревич, руководитель ансамбля «Куранты» (Польша):

Столько аплодисментов, сердечности, как в Беларуси, мы нигде больше не встречали. Впервые, когда сюда приехали, были приятно удивлены, что, кроме оваций, люди еще и приносят цветы. Это так мило и трогательно. У нас такое редко встретишь.

Есть на фестивале и достаточно молодые артисты. Фолк-проект «Ягорава гара», пожалуй, самый удачный пример народных песен на современный лад. Смелые эксперименты гомельские музыканты обещают продолжить и на ивановской сцене.

Егор Полешук, лидер группы «Ягорава Гара»:

В двух соседних деревнях одна и та же песня звучит по-разному. Очень интересно знакомиться с какими-то особенностями исполнения традиционных песен. Иногда для себя какие-то открытия делаем.

И это еще раз доказывает: самобытность может быть популярной. Веселье с национальным колоритом продолжится под открытым небом на городской площади. А 20 января переместится на свою историческую родину – в агрогородок Тышковичи.

Валентина Бородинчик, начальник отдела культуры Ивановского райисполкома:

Цель наша – представить аутентичный фольклор. И представить вот этот весь колорит и богатство нашего народного творчества. Фольклор во всем его многообразии.