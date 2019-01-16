В чём уникальность Осмоловки и как сделать район ещё привлекательнее? Интервью с Игорем Чернявским
Новости Беларуси. Гость студии Новости «24 часа» на СТВ – член правления фонда «Культурное наследие и современность» Игорь Чернявский.
Минкультуры включил Осмоловку в охранную историко-культурную зону Минска
Сергей Прохоров, СТВ:
Игорь Мефодьевич, расскажите, пожалуйста, чем примечателен микрорайон Осмоловка и почему в свое время вокруг него было столько дискуссий?
Игорь Чернявский, член правления фонда «Культурное наследие и современность»:
Складывается он, казалось бы, из обычных типовых зданий. Два типа построек, серийные причем. Но архитекторы так умело их составили между собой, что появился достаточно особенный, интересный райончик. А тут так получилось, что градостроители начали разрабатывать новый детальный план, и по этому детальному плану район не сохранялся.
Понятно, что, видя особенность этих двух кварталов, люди начали проявлять еще больший интерес. Начались исследования – как это появилось, почему это возникло, почему такая конфигурация.
Сергей Прохоров:
Как вы считаете, Осмоловку нужно оставить в том виде, в котором она существует сегодня, либо все-таки провести какое-то благоустройство? Чтобы, может быть, это было сравнимо с Троицким предместьем.
Игорь Чернявский:
Это был, как мы иногда называем, обычный спальный район. Соответственно, к нему так относились. Люди там жили, они определенным образом обживали, но многие элементы утеряны. Поэтому то, что в свое время было сделано и в Троицком предместье – благоустройство – разные элементы мощения применены, что придало еще большую живость и историчность этому району – наверное, эти элементы должны быть обновлены и в этих двух кварталах.
Сергей Прохоров:
Здесь можно сделать такую примечательную, привлекательную для туристов зону довоенного Минска.
Игорь Чернявский:
Скажем так, не довоенного, а сразу-послевоенного. Важно, чтобы в этом районе появилось несколько – два, три, пять – привлекающих объектов. Может быть, выставки определенные. Мы знаем, что в мансардах некоторых из этих домов есть мастерские художников – почему нет? Можно открыть какие-то кофейни с соответствующей кухней, которая подходит определенному периоду.
Сергей Прохоров:
Расскажите: может быть, есть в Минске, помимо Осмоловки, другие подобные территории, которые стоило бы тоже включить в охранную зону, сохранить и навести там порядок?
Игорь Чернявский:
Известный всем наш архитектурный ансамбль – это действительно он – проспекта Независимости. В последнее время в мире особенно проявляется интерес к послевоенной архитектуре. И у нас есть большие шансы сделать этот градостроительный архитектурный ансамбль объектом мирового наследия.
Есть поселок Тракторного завода, который тоже возник после войны. Осмоловка, фактически, сохраняет масштаб для соседних памятников архитектуры. То же самое нужно сделать и по поселку Тракторного завода, чтобы увидеть, какого масштаба, какого характера туда можно делать внесения новой архитектуры. И наше белорусское национальное законодательство, и международные методические нормы не запрещают введение новой архитектуры в историческую среду.
Больше подробностей в видеоматериале.