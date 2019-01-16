В чём уникальность Осмоловки и как сделать район ещё привлекательнее? Интервью с Игорем Чернявским

Новости Беларуси. Гость студии Новости «24 часа» на СТВ – член правления фонда «Культурное наследие и современность» Игорь Чернявский. Минкультуры включил Осмоловку в охранную историко-культурную зону Минска Сергей Прохоров, СТВ:

Игорь Мефодьевич, расскажите, пожалуйста, чем примечателен микрорайон Осмоловка и почему в свое время вокруг него было столько дискуссий?

Игорь Чернявский, член правления фонда «Культурное наследие и современность»:

Складывается он, казалось бы, из обычных типовых зданий. Два типа построек, серийные причем. Но архитекторы так умело их составили между собой, что появился достаточно особенный, интересный райончик. А тут так получилось, что градостроители начали разрабатывать новый детальный план, и по этому детальному плану район не сохранялся. Понятно, что, видя особенность этих двух кварталов, люди начали проявлять еще больший интерес. Начались исследования – как это появилось, почему это возникло, почему такая конфигурация.

Сергей Прохоров:

Как вы считаете, Осмоловку нужно оставить в том виде, в котором она существует сегодня, либо все-таки провести какое-то благоустройство? Чтобы, может быть, это было сравнимо с Троицким предместьем. Игорь Чернявский:

Это был, как мы иногда называем, обычный спальный район. Соответственно, к нему так относились. Люди там жили, они определенным образом обживали, но многие элементы утеряны. Поэтому то, что в свое время было сделано и в Троицком предместье – благоустройство – разные элементы мощения применены, что придало еще большую живость и историчность этому району – наверное, эти элементы должны быть обновлены и в этих двух кварталах. Сергей Прохоров:

Здесь можно сделать такую примечательную, привлекательную для туристов зону довоенного Минска.

Игорь Чернявский:

Скажем так, не довоенного, а сразу-послевоенного. Важно, чтобы в этом районе появилось несколько – два, три, пять – привлекающих объектов. Может быть, выставки определенные. Мы знаем, что в мансардах некоторых из этих домов есть мастерские художников – почему нет? Можно открыть какие-то кофейни с соответствующей кухней, которая подходит определенному периоду. Сергей Прохоров:

Расскажите: может быть, есть в Минске, помимо Осмоловки, другие подобные территории, которые стоило бы тоже включить в охранную зону, сохранить и навести там порядок?