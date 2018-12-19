У входа – молодой Короткевич. Показываем новое культурное пространство продюсерского центра «Спамаш»

Новости Беларуси. Современная площадка для юных талантов. Продюсерский центр «Спамаш» 19 декабря в Минске торжественно открыл свое новое культурное пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размах комплекса впечатляет: на нескольких этажах расположились хореографический зал, классы для занятий вокалом, музыкой и лучшая студия звукозаписи в стране.

Теперь ставки центра – на способности детей. Здесь их, кстати, уже занимается более 60. Все подробности у корреспондента Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:

Продюсерский центр «Спамаш» в музыкальной индустрии уже почти 15 лет. Его выпускники – востребованные артисты и авторы страны. С размахом кузница молодых и талантливых заявила о себе в 2013-ом, когда воспитанница (а еще и заслуженная артистка Беларуси) Алена Ланская отправилась покорять «Евровидение».

Сегодня обновленный центр делает ставку на детей – здесь их уже более 60. Но цифра точно будет расти.

Здание на Коммунистической команда центра между собой называет «уютным домом». Ведь работать творческие люди способны 24/7.

Потому на нескольких этажах все с комфортом: просторный хореографический зал, классы для занятий музыкой, вокалом и гордость центра – самая современная в стране студия звукозаписи. Ее разработкой занимались англичане, но всю конструкцию возводили белорусы.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Сегодня, когда нам сделали презентацию материально-технической базы этого дворца культуры, который открыл продюсерский центр «Спамаш», мы видим, что все здесь сделано в соответствии с современными европейскими тенденциями развития шоу-бизнеса. Все это, конечно, вселяет надежду на то, что в этих условиях мы вырастим новые таланты, которые будут являться будущим нашей белорусской культуры и прославят нашу страну на мировом уровне.

Владислав Груздов, воспитанник студии искусств «Malinovka by Spamash»:

Я с ноября занимаюсь. Мне тут сильно нравится, тут крутые дети. Я хочу стать артистом белорусской эстрады и выступать на главных концертах страны.

Анастасия Марчук, руководитель студии искусств «Malinovka by Spamash»:

Наша студия не просто создана, чтобы детей развивать, она еще непосредственно готовит детей к выходу на сцену, к артистической деятельности. К нам ездят еще из Бобруйска, из Гомеля переселилась девочка потому, что очень хотела у нас заниматься.

Символично, что новая культурная платформа продюсерского центра появилась именно в Год малой родины. Вокалистов будут готовить громко заявлять о нашей стране, в том числе и на международной сцене.