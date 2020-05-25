Заглянуть в закулисье и услышать концерт онлайн. Чем удивит зрителей Большой театр Беларуси в свой день рождения

Новости Беларуси. Когда зрительный зал с неограниченным количеством мест. Большой театр Беларуси в свой день рождения дарит поклонникам оперы и балета возможность общения с артистами и приглашает посетить историческое здание в режиме онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 25 мая, храму Мельпомены исполняется 87 лет.

Частью неформатного выступления станет концерт ведущих солистов. Причем зрителей ждет настоящий сюрприз – неожиданный репертуар для тех, кого мы хорошо знаем по оперным ариям и балетным постановкам. Анастасия Москвина споет под гитару бардовские песни, Анастасия Малашкевич исполнит джазовую композицию, Дмитрий Шабетя – белорусскую «Купалинку», хореографическую импровизацию станцует Екатерина Олейник. А солист балета Иван Савенков докажет, что у него есть и другой – вокальный, талант.