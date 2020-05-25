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Заглянуть в закулисье и услышать концерт онлайн. Чем удивит зрителей Большой театр Беларуси в свой день рождения

25 мая 2020 08:59
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Новости Беларуси. Когда зрительный зал с неограниченным количеством мест. Большой театр Беларуси в свой день рождения дарит поклонникам оперы и балета возможность общения с артистами и приглашает посетить историческое здание в режиме онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 25 мая, храму Мельпомены исполняется 87 лет.

Заглянуть в закулисье и услышать концерт онлайн. Чем удивит зрителей Большой театр Беларуси в свой день рождения-1

Артисты используют все современные ресурсы, чтобы отметить эту дату вместе со своими зрителями. Для них сегодня – день открытых дверей через все социальные сети и официальные онлайн-платформы театра. В 15 часов почитатели таланта смогут заглянуть в репетиционные залы, побывать в живописном цехе, увидеть работу главного хормейстера и дирижеров, услышать из уст артистов интересные воспоминания, связанные с театром.

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Заглянуть в закулисье и услышать концерт онлайн. Чем удивит зрителей Большой театр Беларуси в свой день рождения-4

Частью неформатного выступления станет концерт ведущих солистов. Причем зрителей ждет настоящий сюрприз – неожиданный репертуар для тех, кого мы хорошо знаем по оперным ариям и балетным постановкам. Анастасия Москвина споет под гитару бардовские песни, Анастасия Малашкевич исполнит джазовую композицию, Дмитрий Шабетя – белорусскую «Купалинку», хореографическую импровизацию станцует Екатерина Олейник. А солист балета Иван Савенков докажет, что у него есть и другой – вокальный, талант.

Заглянуть в закулисье и услышать концерт онлайн. Чем удивит зрителей Большой театр Беларуси в свой день рождения-7

Также в небольшом праздничном концерте зрители услышат и других полюбившихся исполнителей. Начало концерта – в 19.00.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Фотофакт

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