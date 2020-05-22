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Учатся быть акробатами и фокусниками, шьют наряды и дефилируют. Чем удивляют жители Борисова

22 мая 2020 20:17
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Новости Беларуси. Борисов выбран культурной столицей Беларуси 2021 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учатся быть акробатами и фокусниками, шьют наряды и дефилируют. Чем удивляют жители Борисова-1

Учатся быть акробатами и фокусниками, шьют наряды и дефилируют. Чем удивляют жители Борисова-3

Учатся быть акробатами и фокусниками, шьют наряды и дефилируют. Чем удивляют жители Борисова-5

Город победил в открытом конкурсе, который проводило Министерство культуры. Сейчас жителей ждет множество различных мероприятий, фестивалей и проектов. Но и самим борисовчанам есть что показать.

О культурной сокровищнице одного из древних городов Беларуси смотрите в видеоматериале Григория Азаренка.

# Народное творчество # Культура # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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