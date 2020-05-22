Учатся быть акробатами и фокусниками, шьют наряды и дефилируют. Чем удивляют жители Борисова

Новости Беларуси. Борисов выбран культурной столицей Беларуси 2021 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Город победил в открытом конкурсе, который проводило Министерство культуры. Сейчас жителей ждет множество различных мероприятий, фестивалей и проектов. Но и самим борисовчанам есть что показать.