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Дирижёр Большого театра: классическая музыка действует исцеляюще. И вот почему

27 сентября 2022 14:27
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Анастасия Реутская, корреспондент:
Насколько важно, особенно в современном мире, настраивать струны души? Именно классическая музыка помогает человеку жить в гармонии и обрести эту внутреннюю силу.

Эта музыка наполнена чувством бесконечной красоты и величия. Глубина и масштаб. Это творение гениев, а значит, на века.

Дирижёр Большого театра: классическая музыка действует исцеляюще. И вот почему-1

Владимир Оводок, дирижер Большого театра Беларуси:
Образцы классической музыки действуют исцеляюще. За счет чего? За счет того, что они преимущественно высокочастотные. Не так просто уловить эти высокие частоты, должен быть какой-то резонанс, в унисон. Поэтому детей издревле приучали по чуть-чуть заниматься музыкой – фортепиано, скрипка, виолончель. Мозг резонирует и учится общаться с небом, с вот этими материями, которые в реальной жизни найти довольно сложно, такие, фрагментальные. Звуки природы есть какие-то, а здесь именно раскрывается божественная сущность человека.

Дирижёр Большого театра: классическая музыка действует исцеляюще. И вот почему-4

Классическая музыка оказывает на людей самое сильное оздоровительное воздействие. Например, музыкальные произведения Моцарта способны творить невероятные вещи, исцеляя людей от огромного количества недугов. Музыка этого композитора усиливает мозговую активность и повышает интеллектуальный уровень.

Владимир Оводок:
Нужно сказать, что действительно это гений. Он создавал такие произведения, которые не только сами по себе, как гармония, статичны, но они и в динамике тоже выстраиваются как храм. Есть маленькие элементы, они, может быть, сами по себе, один купол, второй гармоничен. Надо еще создать гармонию между всеми кирпичиками, а это уже другого порядка уровень. Знаете, можно дотронуться немножко или хотя бы подышать благодатью.

Дирижёр Большого театра: классическая музыка действует исцеляюще. И вот почему-7

Классическая музыка направлена на созидание. Она всегда была опорой для людей в любых ситуациях. И в военный период поднимала дух и придавала силу.

Владимир Оводок:
Говорят, что есть черно-белое видение, а есть цветное, восприятие совсем другое. Так же можно на мир смотреть плоско, а можно объемно. Вот это то же самое.

Все приходящее, музыка вечна! Она дает возможность хотя бы на время подняться над суетой, чтобы отделить важное от второстепенного. Классическая музыка соединяет века и продолжается сегодня.

# Музыка # Культура # Анастасия Реутская # Владимир Оводок # Вольфганг Амадей Моцарт # Фотофакт

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