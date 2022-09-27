Дирижёр Большого театра: классическая музыка действует исцеляюще. И вот почему

Анастасия Реутская, корреспондент:

Насколько важно, особенно в современном мире, настраивать струны души? Именно классическая музыка помогает человеку жить в гармонии и обрести эту внутреннюю силу. Эта музыка наполнена чувством бесконечной красоты и величия. Глубина и масштаб. Это творение гениев, а значит, на века.

Владимир Оводок, дирижер Большого театра Беларуси:

Образцы классической музыки действуют исцеляюще. За счет чего? За счет того, что они преимущественно высокочастотные. Не так просто уловить эти высокие частоты, должен быть какой-то резонанс, в унисон. Поэтому детей издревле приучали по чуть-чуть заниматься музыкой – фортепиано, скрипка, виолончель. Мозг резонирует и учится общаться с небом, с вот этими материями, которые в реальной жизни найти довольно сложно, такие, фрагментальные. Звуки природы есть какие-то, а здесь именно раскрывается божественная сущность человека.

Классическая музыка оказывает на людей самое сильное оздоровительное воздействие. Например, музыкальные произведения Моцарта способны творить невероятные вещи, исцеляя людей от огромного количества недугов. Музыка этого композитора усиливает мозговую активность и повышает интеллектуальный уровень. Владимир Оводок:

Нужно сказать, что действительно это гений. Он создавал такие произведения, которые не только сами по себе, как гармония, статичны, но они и в динамике тоже выстраиваются как храм. Есть маленькие элементы, они, может быть, сами по себе, один купол, второй гармоничен. Надо еще создать гармонию между всеми кирпичиками, а это уже другого порядка уровень. Знаете, можно дотронуться немножко или хотя бы подышать благодатью.