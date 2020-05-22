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Вилейское соломоплетение признали нематериальной ценностью Беларуси. Где и кто научит этой технике

22 мая 2020 20:21
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Новости Беларуси. Вилейское соломоплетение признано нематериальной ценностью Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вилейское соломоплетение признали нематериальной ценностью Беларуси. Где и кто научит этой технике-1

Уникальная техника существует только в этом регионе. Живую традицию хранят мастера народной студии «Радуга» в деревне Кривое Село. Почти 30 лет Елена Шаблыко и Ирина Станкевич передают секреты мастерства молодому поколению.

Вилейское соломоплетение признали нематериальной ценностью Беларуси. Где и кто научит этой технике-4

Об уникальном творчестве смотрите в видеоматериале Ольги Шерстневой.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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