Вилейское соломоплетение признали нематериальной ценностью Беларуси. Где и кто научит этой технике

Новости Беларуси. Вилейское соломоплетение признано нематериальной ценностью Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Вилейское соломоплетение признано нематериальной ценностью Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Уникальная техника существует только в этом регионе. Живую традицию хранят мастера народной студии «Радуга» в деревне Кривое Село. Почти 30 лет Елена Шаблыко и Ирина Станкевич передают секреты мастерства молодому поколению.
Об уникальном творчестве смотрите в видеоматериале Ольги Шерстневой.