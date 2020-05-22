«Бобруйск вот уже целый год нам дарит загадку за загадкой». Показываем уникальный меч XI века, найденный археологами

Новости Беларуси. Очередная археологическая находка в Бобруйске стала причиной для нового исследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меч эпохи высокого средневековья, найденный в окрестностях города на Березине, хорошо сохранился и лишь добавил градус уверенности историков в более раннем образовании государственности на территории современной Беларуси. Эта находка – еще один артефакт в копилке предметов X-XIII веков, найденных здесь ранее. Среди них шлем, наконечники стрел, копий, осколки старинной посуды.

Еще год назад историческую ценность под многовековыми слоями могли рассмотреть разве что специалисты. Сегодня шлем восстает перед нами во всей красе. Искусная реставрация лишь пролила свет на тогдашние догадки археологов. Такой уникальный головной убор мог принадлежать разве что представителю высшей знати.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, историк, археолог, ведущий СТВ:

Гэтаму шлему на сённяшні дзень ва Усходняй, Цэнтральнай Еўропе няма роўных. Хто б што там не казаў, як бы нас не палівалі брудам у інтэрнэце, гэта адзін з самых старажытных сімвалаў дзяржаўнасці на самой справе. Усё гэта сведчыць зусім не аб шэраговасці, а ўнікальнасці гэтага месца. После шлема бобруйская земля еще не раз делилась с исследователями артефактами времен средневековья. Боевые топоры, наконечники стрел, копий, фрагменты посуды... Последняя находка – очередное потрясение.

Игорь Марзалюк:

Такі тып зброі, гэты меч датуецца недзе сярэдзінай XI стагоддзя. Гэта яшчэ адзін атрыбут старажытнай дзяржаўнасці на нашых землях і яшчэ адно сведчанне пра прысутнасць дзяржаўнай улады, пра раннюю фазу дзяржаўнасці на тэрыторыі бабруйскага мікрарэгіёна. Марзалюк о находке древнего рыцарского меча: «Трэба рабіць жорсткае заканадаўства аб ахове»

Ирина Недобоева, корреспондент:

Историки не исключают, что именно на этом месте и находился летописный город Голотическ. Об этом свидетельствует и такая высокая концентрация статусного вооружения, найденная во время двух последних археологических экспедиций в затоке Березины, и сельские поселения X-XIII веков, обнаруженные в округе.

Николай Силков, историк-краевед:

На самом деле, есть несколько гипотез. Здесь могло быть поселение знаковое, допустим, где могла находиться старшая дружина. Вполне возможно, здесь где-то есть крупное захоронение, которое пока еще не найдено. Либо на территории, прилежающей к Бобруйску, происходила какая-то значимая средневековая битва.

И сегодня здесь, на берегу Березины, снова работают археологи. Полевой сезон для исследователей только начинается, но с такими раритетами в багаже пробираться в глубины истории слой за слоем лишь азартнее. Ставка на сенсацию. Как наземные и подводные раскопки могут изменить ход истории Бобруйска

Алексей Авласович, доцент кафедры археологии Могилевского государственного университета им. Кулешова:

Бобруйск вот уже целый год нам дарит загадку за загадкой. И нам предстоит ее разгадать. Чтобы ее разгадать, мы должны провести достаточно большие работы. Прежде всего наша задача – провести достаточно масштабные разведки, чтобы понять, к какому памятнику, к какому событию могут все эти уникальные артефакты быть причастными.

Прямо из Бобруйска исторические находки едут в руки опытных реставраторов. Василию Пчельникову уже довелось поработать со знаменитым шлемом Изяслава. Вот и сейчас предстоит кропотливая работа. Меч погрузят в специальный раствор. Здесь он будет очищаться от вековых наслоений не меньше месяца, и только после этого артефакту можно будет дать реальную оценку. «Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку

Василий Пчельников, реставратор:

Нечасто попадаются такие вещи. Это сейчас они как-то стали больше всплывать в связи с тем, что любители приборного поиска так называемые начали наконец сдавать такие вещи в музей. В общем-то, это хорошо, потому что вещь не уходит ни за рубеж, никуда, она остается в Беларуси. То есть можно уже делать какие-то выводы по этим вещам: какие вещи были, откуда они к нам приходили. Интересная работа. Будем делать, чтобы было хорошо.