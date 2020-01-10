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Прима Большого: «Падаешь и разбиваешь ноги. Но спектакль идёт. Поэтому ты бежишь с окровавленной ногой на сцену»

10 января 2020 11:39
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Жизнь артистов Большого театра не обходится без курьёзов, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».   

Как под артисткой Большого рухнул пол: «Она проваливается по грудь, но продолжает петь»

Наталья Руднева, народная артистка Беларуси, солистка Большого театра Беларуси (1981-2011 гг.):
Вот, например, в спектакле «Волшебная флейта», что было со мной, там я пела партию Дамы: со сцены, которая освещена софитами, ты опускаешься в полную тьму. И ты падаешь и разбиваешь ноги. Но спектакль идёт, и никто теперь меня уже не заменит. Поэтому ты бежишь больная, с окровавленной ногой, кровь идёт, а ты бежишь и выбегаешь на сцену.

Прима Большого: «Падаешь и разбиваешь ноги. Но спектакль идёт. Поэтому ты бежишь с окровавленной ногой на сцену»-1

# Театр # Культура # Наталья Руднева

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