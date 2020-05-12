«Когда я начал петь, оказывается, я уже отстал. Шёл шквал критики в мой адрес». Солисты Большого вспоминают о первом выходе на сцену

История и настоящее Большого театра Беларуси – в серии документального цикла «Тайны Беларуси».
«Очень большое внимание Машерова было к оперному театру. Он очень любил сам театр, певцов знал каждого по имени»
Многие именитые оперные певцы даже после бесчисленных аншлагов вспоминают свой первый выход на большую сцену, как счастливый билет в жизнь.
Наталья Руднева, народная артистка Беларуси, солистка Большого театра Беларуси (1981-2011 гг.):
Пела, например, партию Любаши в «Царской невесте». Я только закончила консерваторию. И я в сентябре пришла – открывается сезон, и заболевает исполнительница главной партии. И я понимаю: если я сейчас выйду и спою удачно, значит, я эту партию в дальнейшем буду петь.
Но ведь тут ещё другая сторона: кого я заменяю? Я заменяю Светлану Филипповну Данилюк, на которую зрители взяли билеты! Это как я должна спеть, чтобы они не разочаровались и в следующий раз пришли в театр?!
Николай Моисеенко, заслуженный артист РФ, солист Большого театра Беларуси (1981-2013 гг.):
Первый выход на эту сцену мне в своё время доверили в опере «Кармен». Есть такой персонаж – Моралес. Когда я начал петь, оказывается, я уже отстал, уже дирижёр впереди. Шёл шквал критики в мой адрес. Но это было, как говорят, крещение.