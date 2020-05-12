«Когда я начал петь, оказывается, я уже отстал. Шёл шквал критики в мой адрес». Солисты Большого вспоминают о первом выходе на сцену

История и настоящее Большого театра Беларуси – в серии документального цикла «Тайны Беларуси».

«Очень большое внимание Машерова было к оперному театру. Он очень любил сам театр, певцов знал каждого по имени»

Многие именитые оперные певцы даже после бесчисленных аншлагов вспоминают свой первый выход на большую сцену, как счастливый билет в жизнь.