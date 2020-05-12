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«Когда я начал петь, оказывается, я уже отстал. Шёл шквал критики в мой адрес». Солисты Большого вспоминают о первом выходе на сцену

12 мая 2020 11:32
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История и настоящее Большого театра Беларуси – в серии документального цикла «Тайны Беларуси».

«Очень большое внимание Машерова было к оперному театру. Он очень любил сам театр, певцов знал каждого по имени»

Многие именитые оперные певцы даже после бесчисленных аншлагов вспоминают свой первый выход на большую сцену, как счастливый билет в жизнь.

«Когда я начал петь, оказывается, я уже отстал. Шёл шквал критики в мой адрес». Солисты Большого вспоминают о первом выходе на сцену-1

Наталья Руднева, народная артистка Беларуси, солистка Большого театра Беларуси (1981-2011 гг.):
Пела, например, партию Любаши в «Царской невесте». Я только закончила консерваторию. И я в сентябре пришла – открывается сезон, и заболевает исполнительница главной партии. И я понимаю: если я сейчас выйду и спою удачно, значит, я эту партию в дальнейшем буду петь.

Но ведь тут ещё другая сторона: кого я заменяю? Я заменяю Светлану Филипповну Данилюк, на которую зрители взяли билеты! Это как я должна спеть, чтобы они не разочаровались и в следующий раз пришли в театр?!

«Когда я начал петь, оказывается, я уже отстал. Шёл шквал критики в мой адрес». Солисты Большого вспоминают о первом выходе на сцену-4

Николай Моисеенко, заслуженный артист РФ, солист Большого театра Беларуси (1981-2013 гг.):
Первый выход на эту сцену мне в своё время доверили в опере «Кармен». Есть такой персонаж – Моралес. Когда я начал петь, оказывается, я уже отстал, уже дирижёр впереди. Шёл шквал критики в мой адрес. Но это было, как говорят, крещение.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Наталья Руднева # Николай Моисеенко

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