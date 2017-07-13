Ядвига Поплавская: «В реальной жизни мы даже не успели наговориться. Мы так и не жили друг для друга»

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, и Анастасия Тиханович, певица, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Ядвига Поплавская: «Если хочешь сохранить семью, нужно иметь большое терпение»
Ядвига Поплавская: «У меня нет ещё ощущения того, что Саши нет рядом. Вот, он уехал куда-то…»
Ядвига Поплавская: «На сегодняшний день мне абсолютно всё равно. Спасибо за это Ханку»
Поплавская о Тихановиче: «Я ему давала возможность жить так, как он хотел»
Ядвига Поплавская: «На самом деле, я жила для того, чтобы он поднялся»
«Он был человеком очень полярным – взрывным был, и Психановичем, и Тихановичем»
Анастасия Тиханович об отце: «В своей жизни он пережил и глубокое предательство, и огромную любовь»
Всегда на них смотрела, и хотелось понять феномен народной любви: Анастасия Тиханович о родителях
Ядвига Поплавская: «Люди просто требуют от меня продолжения, сердце успокаиваю работой в студии»