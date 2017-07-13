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Ядвига Поплавская: «В реальной жизни мы даже не успели наговориться. Мы так и не жили друг для друга»

13 июля 2017 20:33
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Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, и Анастасия Тиханович, певица, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ядвига Поплавская: «Если хочешь сохранить семью, нужно иметь большое терпение»

Ядвига Поплавская: «У меня нет ещё ощущения того, что Саши нет рядом. Вот, он уехал куда-то…»

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# Культура # Александр Тиханович # Ядвига Поплавская # Ушел из жизни Александр Тиханович # Ханок VS Поплавская и Ярмоленко

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Ядвига Поплавская: «Люди просто требуют от меня продолжения, сердце успокаиваю работой в студии»
13 июля 2017 20:32

Ядвига Поплавская: «Люди просто требуют от меня продолжения, сердце успокаиваю работой в студии»

Всегда на них смотрела, и хотелось понять феномен народной любви: Анастасия Тиханович о родителях
13 июля 2017 20:32

Всегда на них смотрела, и хотелось понять феномен народной любви: Анастасия Тиханович о родителях

Анастасия Тиханович об отце: «В своей жизни он пережил и глубокое предательство, и огромную любовь»
13 июля 2017 20:32

Анастасия Тиханович об отце: «В своей жизни он пережил и глубокое предательство, и огромную любовь»