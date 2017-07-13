Ядвига Поплавская: «На сегодняшний день мне абсолютно всё равно. Спасибо за это Ханку»

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, и Анастасия Тиханович, певица, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ядя, а почему так получилось, что, в отличие от других, скажем, именитых белорусских артистов, даже, может быть, не таких знаменитых, как вы с Александром Григорьевичем были, вы как-то не являетесь олицетворением такого, скажем, богатства и финансового успеха?

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

Вы знаете, такая тема… Не хочется даже в какой-то степени обсуждать, потому что кто-то не поймёт и скажет: «Ай…» Хотя, мне сейчас, знаете, кто-то скажет, кто-то не скажет – на сегодняшний день мне абсолютно всё равно.

И я такая довольная. Спасибо за это Ханку.

Ведь самое главное в нашей жизни – мы же не одни живём, вокруг нас люди. А люди для нас – на первом плане. Мы – артисты. Зритель – это та часть нашей жизни, нас самих, которой мы отдаём всё то, что нам подарил Господь.