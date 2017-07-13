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Ядвига Поплавская: «На самом деле, я жила для того, чтобы он поднялся»

13 июля 2017 20:31
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Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, и Анастасия Тиханович, певица, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:
Чего уж тут говорить. На самом деле, я жила для того, чтобы он поднялся. И он это сделал, самое главное. Он это сделал. И, в этом плане, он, действительно, может быть очень ярким примером для других.

Потому что возможно подняться. Да, он был сломлен.

Он не понимал, как можно было так поступать с людьми, в своё время. И поэтому он сломался, а этим воспользовались другие. И, наверное, я думаю, здесь – моё большое терпение, которое мне дал Бог, и, конечно же, мои чувства, моя любовь к нему.             

Ядвига Поплавская: «В реальной жизни мы даже не успели наговориться. Мы так и не жили друг для друга»

# Культура # Ядвига Поплавская # Анастасия Тиханович # Ушел из жизни Александр Тиханович # Ханок VS Поплавская и Ярмоленко

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