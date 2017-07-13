Ядвига Поплавская: «На самом деле, я жила для того, чтобы он поднялся»

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, и Анастасия Тиханович, певица, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

Чего уж тут говорить. На самом деле, я жила для того, чтобы он поднялся. И он это сделал, самое главное. Он это сделал. И, в этом плане, он, действительно, может быть очень ярким примером для других.

Потому что возможно подняться. Да, он был сломлен.

Он не понимал, как можно было так поступать с людьми, в своё время. И поэтому он сломался, а этим воспользовались другие. И, наверное, я думаю, здесь – моё большое терпение, которое мне дал Бог, и, конечно же, мои чувства, моя любовь к нему.