Поплавская о Тихановиче: «Я ему давала возможность жить так, как он хотел»

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, и Анастасия Тиханович, певица, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я знаю, что это, может быть, не очень приятный разговор, но Александр Григорьевич мне очень искренне рассказывал и он понимал, что это, может быть, совет для многих людей, которые хотят пойти тем путём, на который он смог встать. И, как он всегда говорил, говорил мне это в интервью, что Вы были ему главный помощник, главный друг. Может быть, это будет кому-то хорошим советом: как Вы это сделали? Что было самым главным?

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

Когда Саши не стало, где-то, наверное, спустя месяц – ну, вот, стоят сумки, папки… А он часто что-то записывал, но я никогда не внедрялась – это его. Я никогда в жизни не влезала ни в телефоны, ни в его СМС-ки. То есть, это было табу. Это – неприкосновенно. Просто я так воспитана. И тут я думаю: «Нет, ну, всё равно, надо же, надо. Надо посмотреть, потому что там много того, чего нужно, и того, чего не нужно». И, Вы знаете, что – я нашла…

Это, видно, был вот такой выплеск того, что у него внутри.

Не видно, а это – на самом деле. Просто в блокноте он записывал… Может быть, это было в самолёте, когда мы летели, или ночью, он тоже ночами поздно ложился спать, и я его тоже иногда: «Извини, Саша», – ругала – «Надо спать. Потому что у нас и так – хроническое недосыпание». Истощение такое нервное, потому что рано приходится улетать, поздно приезжать. И я потом поняла, что лучше не трогать. Я ему давала возможность жить так, как он хотел. И, оказывается, он мне так благодарен за это. Стихи… Кстати, они у меня здесь.