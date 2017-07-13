Ядвига Поплавская: «У меня нет ещё ощущения того, что Саши нет рядом. Вот, он уехал куда-то…»

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, и Анастасия Тиханович, певица, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

У меня нет сейчас ещё, на сегодняшний день, ощущения того, что Саши нет рядом. Вот, он уехал куда-то… Это часто, настолько часто это бывало и я привыкла к тому, что я – одна, я его жду.

И, как мы как-то смеялись: «Ой, Сашка, мы с тобой, по-моему, встречаемся только на сцене».

И, поэтому, на сцене, вот именно в песнях мы говорим друг другу о тех чувствах, которые у нас есть внутри. А в реальной жизни мы с ним даже не успели, просто не успели ни наговориться. Мы так и не жили друг для друга.