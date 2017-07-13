«Он был человеком очень полярным – взрывным был, и Психановичем, и Тихановичем»

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, и Анастасия Тиханович, певица, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:
Он – очень одарённый человек. И в нём столько доброты, столько светлого. Хотя, он был человеком очень полярным – он взрывным был, и Психановичем, и Тихановичем.
Настя, а для Вас папа был – Вы видели разных людей или это всегда был один человек?
Анастасия Тиханович, певица, продюсер:
Это всегда был один человек. Несмотря на свою полярность, удивительно цельный.
Потому что мы с ним очень внутренне похожи, и он мне как-то был понятен.
Это – как вот понимаешь что-то в себе. Это бывает у нас внутри: совершенно какие-то разные моменты, и ты, вроде – от плюса к минусу, от белого к серому. И думаешь: «Как это может одно во мне всё находиться?»
Ядвига Поплавская: «В реальной жизни мы даже не успели наговориться. Мы так и не жили друг для друга»