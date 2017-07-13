Ядвига Поплавская: «Люди просто требуют от меня продолжения, сердце успокаиваю работой в студии»

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, и Анастасия Тиханович, певица, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

Мы с ним вдвоём даже не ожидали, что к нам – я говорю к нам – придёт так много народа, с ним чтобы попрощаться, а меня чтобы поддержать. И поэтому в будущем – я пока ещё не знаю, но я знаю одно, что люди просто требуют от меня продолжения.

Я не могу подвести этих людей, которые ждут этого.

И я понимаю, что Саша тоже не хочет, чтобы была какая-то остановка и, честно говоря, я вот поэтому, чем сердце успокаиваю – работой в студии.