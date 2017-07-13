Ядвига Поплавская: «Если хочешь сохранить семью, нужно иметь большое терпение»

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, и Анастасия Тиханович, певица, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Насколько я понимаю, это – первое такое большое интервью с недавнего времени. Я задам вопрос, который я задавал Александру Григорьевичу, и попрошу Вас прокомментировать. Я спрашивал у него, как ему удалось выстоять в тот самый момент, когда, казалось, он оказывался на краю. Он сказал, что: «У меня был такой друг, как Ядя. И, только благодаря ей и Божьей помощи, всё это произошло». Был ли момент – в любой семейной жизни происходит – когда Вы думали: «Ну, всё. Нет. Больше мы вместе не будем».

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

Жизнь сложна тем, что для того, чтобы что-то было, нужно постоянно трудиться. Нужно постоянно работать, нужно находить компромиссы в семейной жизни. Если хочешь сохранить семью, нужно иметь большое терпение. Что касается терпения – это уже у меня свыше. Когда появились гороскопы, я помню, прочитала (это же была тайна за семью печатями, все эти гороскопы) и я обнаружила, что, оказывается Телец (а я – Телец) – очень терпеливый.

И союз Тельца и Рака очень гармоничен, оказывается.

Потому что взбудораженный ум Рака погашает терпеливость Тельца.