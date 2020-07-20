«Я никогда так не пела, как они поют». Вот что говорили звёзды о «Славянском базаре»
Новости Беларуси. 29-й «Славянский базар» уходит в историю. Причем не просто как очередное культурное событие – как мировое явление в области искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Единственный фестиваль, который состоялся несмотря ни на что.
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Артисты покидают «васильковую столицу» Беларуси, наполненные энергией любви и эйфории. Не спавшие четверо суток витебчане возвращаются к привычному ритму жизни.
«Славянский базар – 2020». Самые яркие моменты четырёх фестивальных дней
Корреспонденты СТВ постарались собрать самые яркие впечатления о фестивале.
Владимир Моисеенко, народный артист Украины:
Самое главное, что здесь происходит – это единственный в мире фестиваль, единственное в мире мероприятие, которое несмотря ни на что происходит. Поэтому в укороченном, не в укороченном варианте… Он происходит. Низкий поклон и спасибо тем, кто разрешил это проводить, потому что это праздник. Вы видите, город сходит с ума в хорошем смысле этого слова.
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Владимир Данилец, народный артист Украины:
В 2-3 часа ночи люди гуляют. Как после футбола – команда выиграла. Все кричат, поют, это же здорово!
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И если продолжать говорить на спортивном сленге, то на нынешнем фестивале Беларусь оформила золотой дубль. Впервые за последние 15 лет Гран-при взрослого и детского конкурсов остаются в стране.
Уровень конкурсантов оценила и любимица публики Лолита. Артистка заодно скинула 10 лет фестивалю.
Лолита, эстрадная певица:
Вот сегодня перепутала – 19-й, я скостила ему года. Оказывается, 29-й. Оговорка по Фрейду, наверное. Просто для меня это молодой фестиваль. Чтобы он ни делал, хоть 100 лет объяви, он молодой. Потому что здесь молодые конкурсанты. Ты сидишь в гримерке, слышишь, как они поют, думаешь: «Я никогда так не пела, как они поют». Поэтому это здорово, что это есть.
Вокальная группа «Чистый голос»:
Юбилейный фестиваль, мы все ждем его с нетерпением. Очень надеемся, что мы тоже в нем примем участие.
Обязательно примем! Валера сомневается, а мы примем в нем обязательно участие!
Нам тоже 30 лет в следующем году.
Потому хорошо бы сделать сольный концерт здесь.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Я всем хочу сказать: приезжайте – 30-й будет вообще супер. Потому что это юбилейный, 30-й. А за ним пойдут 31-й, 32-й, 40-й, 50-й, на котором, я надеюсь, мы с вами увидимся тоже.
В гостеприимную Беларусь только из России приехало более сотни артистов. Границы стирал фестиваль, а страны ради него их открывали.
Диана Гурцкая, заслуженная артистка России:
Что я могу пожелать? Успехов и процветания дальше. И себе пожелаю, чтобы меня пригласили на следующий год. Почему бы нет?
Ладислав Бубнар, артист (Словакия):
Мне как сказали, здесь будут зрители, я был такой довольный. Потому что певец, когда стоит на сцене, что хочет слышать? Аплодисменты. И людей, их радость, счастье, что есть такой кумир, на выступление которого они купили билет. И смотреть прямо глаза в глаза.
Анастасия Бут, корреспондент:
Вот так, феерично и ярко, Витебск прощается с 29-м фестивалем. «Славянский базар» в 2020 году уже назвали самым крупным опен-эйр в Европе. Все события, действительно, проходили на открытом воздухе. Но главное даже не это. Наш фестиваль, по сути, доказал, что культура и искусство спасают, лечат, вдохновляют. И сегодня нет сомнений, что ровно через год мы снова встретимся здесь, под крышей Летнего амфитеатра, под васильковым небом Витебска. Чтобы вместе отпраздновать 30-летний юбилей «Славянского базара».