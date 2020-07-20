«Я никогда так не пела, как они поют». Вот что говорили звёзды о «Славянском базаре»

Новости Беларуси. 29-й «Славянский базар» уходит в историю. Причем не просто как очередное культурное событие – как мировое явление в области искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Единственный фестиваль, который состоялся несмотря ни на что. Президент Беларуси: что бы ни происходило в мире, «Славянский базар» всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов

Артисты покидают «васильковую столицу» Беларуси, наполненные энергией любви и эйфории. Не спавшие четверо суток витебчане возвращаются к привычному ритму жизни. «Славянский базар – 2020». Самые яркие моменты четырёх фестивальных дней Корреспонденты СТВ постарались собрать самые яркие впечатления о фестивале.

Владимир Моисеенко, народный артист Украины:

Самое главное, что здесь происходит – это единственный в мире фестиваль, единственное в мире мероприятие, которое несмотря ни на что происходит. Поэтому в укороченном, не в укороченном варианте… Он происходит. Низкий поклон и спасибо тем, кто разрешил это проводить, потому что это праздник. Вы видите, город сходит с ума в хорошем смысле этого слова. Как сейчас выглядит солистка группы «Краски»: фото со «Славянского базара»

Уровень конкурсантов оценила и любимица публики Лолита. Артистка заодно скинула 10 лет фестивалю.

Лолита, эстрадная певица:

Вот сегодня перепутала – 19-й, я скостила ему года. Оказывается, 29-й. Оговорка по Фрейду, наверное. Просто для меня это молодой фестиваль. Чтобы он ни делал, хоть 100 лет объяви, он молодой. Потому что здесь молодые конкурсанты. Ты сидишь в гримерке, слышишь, как они поют, думаешь: «Я никогда так не пела, как они поют». Поэтому это здорово, что это есть.

Вокальная группа «Чистый голос»:

Юбилейный фестиваль, мы все ждем его с нетерпением. Очень надеемся, что мы тоже в нем примем участие. Обязательно примем! Валера сомневается, а мы примем в нем обязательно участие! Нам тоже 30 лет в следующем году. Потому хорошо бы сделать сольный концерт здесь.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Я всем хочу сказать: приезжайте – 30-й будет вообще супер. Потому что это юбилейный, 30-й. А за ним пойдут 31-й, 32-й, 40-й, 50-й, на котором, я надеюсь, мы с вами увидимся тоже.

В гостеприимную Беларусь только из России приехало более сотни артистов. Границы стирал фестиваль, а страны ради него их открывали.

Диана Гурцкая, заслуженная артистка России:

Что я могу пожелать? Успехов и процветания дальше. И себе пожелаю, чтобы меня пригласили на следующий год. Почему бы нет?

Ладислав Бубнар, артист (Словакия):

Мне как сказали, здесь будут зрители, я был такой довольный. Потому что певец, когда стоит на сцене, что хочет слышать? Аплодисменты. И людей, их радость, счастье, что есть такой кумир, на выступление которого они купили билет. И смотреть прямо глаза в глаза.