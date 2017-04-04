Виктор Бабарикин: «Работа в оркестре – очень тяжёлый труд. А лавры достаются дирижёру»

Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Виктор Бабарикин: «Если музыкант скажет, что он – маститый, значит, остановился уже»
«Приходится дирижировать почти вполоборота». Худрук Президентского оркестра о сложностях протокола
Бабарикин о первой встрече с Президентом: «Сказал играть то, что нравится людям»
Бабарикин о дирижировании зубочисткой: «Я тоже делал такие эксперименты»
«Увидели блондина-дирижёра – уже овации были». Как кубинцы Президентский оркестр РБ встречали