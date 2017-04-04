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Виктор Бабарикин: «Работа в оркестре – очень тяжёлый труд. А лавры достаются дирижёру»

04 апреля 2017 19:13
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Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

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# Культура # Музыка # Виктор Бабарикин

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