«Увидели блондина-дирижёра – уже овации были». Как кубинцы Президентский оркестр РБ встречали

Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы же много путешествуете. И я знаю, что доводится общаться с разными музыкантами, причём с величайшими исполнителями. У меня такой вопрос, может быть, необычный, попахивающий национализмом. Есть ли национальный характер в музыкантах?

Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь:

Есть. Расскажу такую историю. Мне посчастливилось дирижировать на Кубе, оркестр был венесуэльский, симфонический. Тогда я был светлее, это было, наверное, лет 10 назад, волос светлее был. Я дирижировал Пятую симфонию Чайковского. Как только объявили: «Чайковский, Пятая симфония», на испанском языке объявляют, в Сан-Фуэгосе это было. Я выхожу, и как только увидели блондина-дирижёра, ещё и Чайковский, зал – я ещё не дошёл до пульта, уже там овации были.