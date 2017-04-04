4 апреля Международный день настройщика пианино и фортепиано

Для того, чтобы ноты звучали в сладостном созвучии, помимо мастерства музыканта требуется идеальное состояние инструмента, которое во многом зависит от правильной настройки.

Профессор Леонид Юшкевич порхает над клавишами рояля уже больше полувека. За это время ему приходилось работать со многими настройщиками.

Возникновение профессии настройщика тесно связано с появлением фортепиано. Изобрёл его итальянский клавесинный мастер Бартоломео Кристофори в начале 18 века.

С течением времени инструмент усложнялся и музыканты не могли обойтись без настройщика.

Один из самых известных настройщиков пианино – Франц Мор –написал книгу «Моя жизнь с великими пианистами». Франц искренне любил музыку, и называл себя самым счастливым настройщиком на свете.

Инструментов для настройки фортепиано существует сотни. В арсенале мастера всегда есть основные.

Полная настройка инструмента в целом занимает час, либо полтора.

Конечно, чтобы настроить фортепиано, нужно обладать исключительным слухом. Андрей Агеенко относится к инструменту, как к живому существу. Мужчина не пианист, но очень любит играть и часто после настройки рояля, теряет счёт времени, растворяясь в звучании инструмента.

Чтобы грамотно настроить инструмент, мало знать его техническую составляющую. Хорошие настройщики способны улавливать особенности исполнения того или иного музыканта.

Андрея Агеенко можно назвать человека, преданного душой своему делу. Нередко музыка, поселившаяся в его сердце, вдохновляет мастера на стихи.