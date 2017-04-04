«Приходится дирижировать почти вполоборота». Худрук Президентского оркестра о сложностях протокола

Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь:

Протоколом не очень просто заниматься. И не каждый оркестр может справиться с этой историей, потому что это очень ответственно.

Я даже специально ездил в Кремль.

И стажировался у Овсянникова в Президентском оркестре Российской Федерации именно по Президентскому протоколу.

То есть, надо быть не только музыкантом, но и дипломатом? При том, что дирижёр, в общем-то, находится спиной к происходящим событиям.

Виктор Бабарикин:

Понимаете, на этих событиях, как раз-таки, приходится не спиной дирижировать, а практически вполоборота. Музыканты здесь, а ты уже наблюдаешь за залом, что происходит в зале. Потому что, конечно, важно, чтобы музыка только помогала на таких мероприятиях, ни в коем случае, не мешала.